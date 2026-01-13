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  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
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  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa

Tuotanto lopetettu

Shaver series 7000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S7788/55

4.3
| (2959) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
Philips Series 7000 liukuu tasaisesti iholla ja leikkaa jokaisen karvan tarkasti, jopa kolmen päivän sängen. SkinIQ-tekniikkaa sisältävä partakone mukautuu kasvojen muotoihin ja ohjaa liikettä, joten se on hellävarainen iholle.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tarkka ajotulos, suojaa ihoa

  • Suojaava SkinGlide-pinnoite

  • SteelPrecision-terät

  • Liikkeentunnistin

  • Joustavat 360-D-ajopäät

Parranajokone, joka minimoi kitkan ja ihoärsytyksen

Parranajokone, joka minimoi kitkan ja ihoärsytyksen

Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 2 000 mikrohelmeä neliömillimetrillä. Ne vähentävät kitkaa iholla 25 %* ja minimoivat ihoärsytyksen.

Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla

Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla

Tehokas ja hellävarainen: Philips-parranajokoneen 45 itseteroittuvaa SteelPrecision-terää tekevät jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa. Yksi veto leikkaa enemmän partakarvoja** ja ajotulos on siisti ja miellyttävä.

Ohjaa parempaan parranajotekniikkaan

Ohjaa parempaan parranajotekniikkaan

Sähkökäyttöisen parranajokoneen liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla***.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

2959

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

13/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Loistavan mukavaa parranajoa

Hyvä ajojälki erittäin mukavsti ja kaiken lisäksi akku kestää ikuisuuden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7885/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7885/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

16/12/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä laatu- hintasuhde, pesulaite toimii hyvin

Hyvän tuntuinen parranajokone, leikkaa parran tosi hyvin, ja käteen hyvin sopiva.

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

06/09/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen partakone

Ensiksi tarkka leikkaus. Hellä iholle. Tuo myös tärkeää. Helppokäyttöisyys. Koneen mukana säilytyskotelo ja pysty lautsasema. Terien puhdistus kotelo johon partakone laitetaan on todella hyvä.

Edut

Yksinkertaisesti erinomainen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin

  2. Testiverrokki Philips Series 3000.

  3. * Perustuu Philips S7000 -mallin ja GroomTribe -sovelluksen käyttäjiin 2019.

  4. * * parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen