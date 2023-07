Minuutin syväpuhdistus hygieeniseen parranajoon

Tehokas puhdistuskapseli puhdistaa ja voitelee parranajokoneen minuutissa ja pitää sen parhaimmillaan pitempään. Kapselilla puhdistus on 10 kertaa tehokkaampaa kuin vedellä**. Kyseessä on maailman pienin puhdistuskapseli, joka on helppo säilyttää ja käyttää missä vain.