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  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle

Tuotanto lopetettu

Shaver series 9000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S9986/59

4.4
| (2375) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka* ja miellyttävä iholle
Tekoälyllä varustettu parranajokone on erittäin miellyttävä iholle. Laite antaa palautetta ajovoimakkuudesta, mikä auttaa suojaamaan ihoa ja leikkaamaan jopa 5 päivän sängen entistä tarkemmin. Parranajokone tunnistaa tarpeesi, opastaa ja mukautuu kasvoihisi.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tarkka* ja miellyttävä iholle

  • Suojaava paineanturi

  • Dual SteelPrecision -terät

  • Dermatologisesti testattu

  • Joustavat 360-D-ajopäät

auttaa säilyttämään optimaalisen paineen

Sopiva paine on tarkan ja hellävaraisen parranajon salaisuus. Parranajokoneen edistykselliset anturit seuraavat paineen määrää, ja innovatiivinen valomerkki ilmoittaa, jos painat liikaa tai liian vähän. Saat parranajokokemuksen, joka on räätälöity juuri sinua varten.

Edistyksellisen tarkka ajotulos*

Edistyksellisen tarkka ajotulos*

Dual SteelPrecision -terät tekevät jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Parempi tekniikka vähemmillä vedoilla

Parempi tekniikka vähemmillä vedoilla

Liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa GroomTribe-sovelluksen avulla. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla**.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

2375

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

21/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parranajoon kannattaa panostaa.

Parranajokone on laite, jota tulee käytettyä päivittäin ja vuosien ajan. Omistan monta Philips parranajokonetta vuosikymmenten ajalta ja kaikki ovat vielä toimivia, joten näissä laatu on ollut kohdillaan, kuten myös ajokokemus ja lopputulos. Tällä perusteella tämän uuden koneen valintaan ei liittynyt epäröintiä. Laite on todella laadukkaan oloinen ja tuntuu myös siltä. Hyvä ajojälki ja miellyttävä kokemus, joten voin kyllä suositella. Tämä on todennäköisesti markkinoiden paras sähköparranajokone.

Edut

Laadukas tuote, jota käytän päivittäin vuosikausia

Haitat

Laatu maksaa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9204/33 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9204/33 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

14/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tarkasti leikkaava

Palasin takaisin käyttämään 9000 -sarjaa kokeiltuani välillä 7000 sarjalaista. i9000 prestige leikkaa hyvin, sen moottori on voimakas ja akkukesto hyvä.

Edut

Terät leikkaavat hyvin ja moottori on voimakas.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9202/10 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9202/10 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

03/08/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote on hyvä

Minusta tuote on loistava,olen aina käyttänyt tätä merkkiä, yhtä lukuunottamatta

Edut

Hyvä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9208/30 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9208/30 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. aiempaan Philips Series S9000 -sarjaan verrattuna

  2. Perustuu Philips Series S7000 -sarjan ja GroomTribe-sovelluksen käyttäjiin vuonna 2019

  3. * Verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin

  4. * * parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen