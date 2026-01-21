2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Suojaava paineanturi
Dual SteelPrecision -terät
Dermatologisesti testattu
Joustavat 360-D-ajopäät
Sopiva paine on tarkan ja hellävaraisen parranajon salaisuus. Parranajokoneen edistykselliset anturit seuraavat paineen määrää, ja innovatiivinen valomerkki ilmoittaa, jos painat liikaa tai liian vähän. Saat parranajokokemuksen, joka on räätälöity juuri sinua varten.
Dual SteelPrecision -terät tekevät jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.
Liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa GroomTribe-sovelluksen avulla. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla**.
4.4
5:stä
2375
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Pekka59
21/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Parranajoon kannattaa panostaa.
Parranajokone on laite, jota tulee käytettyä päivittäin ja vuosien ajan. Omistan monta Philips parranajokonetta vuosikymmenten ajalta ja kaikki ovat vielä toimivia, joten näissä laatu on ollut kohdillaan, kuten myös ajokokemus ja lopputulos. Tällä perusteella tämän uuden koneen valintaan ei liittynyt epäröintiä. Laite on todella laadukkaan oloinen ja tuntuu myös siltä. Hyvä ajojälki ja miellyttävä kokemus, joten voin kyllä suositella. Tämä on todennäköisesti markkinoiden paras sähköparranajokone.
Edut
Laadukas tuote, jota käytän päivittäin vuosikausia
Haitat
Laatu maksaa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9204/33 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9204/33 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
TTaugust
14/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tarkasti leikkaava
Palasin takaisin käyttämään 9000 -sarjaa kokeiltuani välillä 7000 sarjalaista. i9000 prestige leikkaa hyvin, sen moottori on voimakas ja akkukesto hyvä.
Edut
Terät leikkaavat hyvin ja moottori on voimakas.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9202/10 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9202/10 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Mussukka
03/08/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote on hyvä
Minusta tuote on loistava,olen aina käyttänyt tätä merkkiä, yhtä lukuunottamatta
Edut
Hyvä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9208/30 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: i9000 Prestige XP9208/30 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
aiempaan Philips Series S9000 -sarjaan verrattuna
Perustuu Philips Series S7000 -sarjan ja GroomTribe-sovelluksen käyttäjiin vuonna 2019
* Verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin
* * parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen