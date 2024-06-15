Nollaa parranajokone helposti

1. Paina vapautuspainiketta ja irrota ajopään pidike. 2. Irrota kiinnitysrenkaat kääntämällä niitä vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta uudet niiden tilalle. Huolehdi, että lovet asettuvat kunnolla ulokkeisiin. 4. Aseta kiinnitysrenkaat takaisin ja käännä niitä myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. 5. Aseta ajopään pidike takaisin.