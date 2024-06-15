2 vuoden takuu
S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
Tarkkuusterät*
S9000 (S9xxx)
Sopii malliin S9000 Prestige (SP98xx)
SH91-vaihtoterät ovat yhteensopivia parranajokonesarjan 9000 (S9xxx) ja S9000 Prestige -mallin (SP98xx) kanssa.
Tarkkuusterät* tekevät jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.
1. Paina vapautuspainiketta ja irrota ajopään pidike. 2. Irrota kiinnitysrenkaat kääntämällä niitä vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta uudet niiden tilalle. Huolehdi, että lovet asettuvat kunnolla ulokkeisiin. 4. Aseta kiinnitysrenkaat takaisin ja käännä niitä myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. 5. Aseta ajopään pidike takaisin.
4.1
5:stä
109
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
Uokkeli
15/06/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Terät ovat laahmdukkaat
Suosittelen miehille. Terät ovat laadukkaat. Jälki hyvä, parta lähtee.
Edut
Laatu
Haitat
'Ei
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Vaihtoajopäät
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Vaihtoajopäät
Amos44
28/02/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote toimii!
Terät oli helppo vaihtaa ja partakone muuttui yhtä hyväksi kuin uutena, jollei paremmaksi!
Edut
Vaihto todella kannatti.
Haitat
Ei pahaa sanottavaa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Vaihtoajopäät
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Vaihtoajopäät
Rassel 27
15/06/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
Fungerar perfekt
Behöver byta ut skärbladen ibland för att rakapparaten skall fungera optimalt.
Edut
Pålitlig funktion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden
aiempaan Philips Series S9000 -sarjaan verrattuna