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Shaver series 9000 and SP9000Vaihtoajopäät

SH91/50

4.1
| (109) Arviot | 81% suosittelee tätä tuotetta
Päivitä parranajokoneesi
Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.
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Vaihda ajopäät 2 vuoden välein, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä

Päivitä parranajokoneesi

  • Tarkkuusterät*

  • S9000 (S9xxx)

  • Sopii malliin S9000 Prestige (SP98xx)

Yhteensopiva mallin S9000 ja S9000 Prestige kanssa

Yhteensopiva mallin S9000 ja S9000 Prestige kanssa

SH91-vaihtoterät ovat yhteensopivia parranajokonesarjan 9000 (S9xxx) ja S9000 Prestige -mallin (SP98xx) kanssa.

Edistyksellisen tarkka ajotulos*

Edistyksellisen tarkka ajotulos*

Tarkkuusterät* tekevät jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Nollaa parranajokone helposti

Nollaa parranajokone helposti

1. Paina vapautuspainiketta ja irrota ajopään pidike. 2. Irrota kiinnitysrenkaat kääntämällä niitä vastapäivään. 3. Irrota vanhat ajopäät ja aseta uudet niiden tilalle. Huolehdi, että lovet asettuvat kunnolla ulokkeisiin. 4. Aseta kiinnitysrenkaat takaisin ja käännä niitä myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. 5. Aseta ajopään pidike takaisin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

109

Arviot

81%

suosittelee tätä tuotetta

15/06/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Terät ovat laahmdukkaat

Suosittelen miehille. Terät ovat laadukkaat. Jälki hyvä, parta lähtee.

Edut

Laatu

Haitat

'Ei

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Vaihtoajopäät

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Vaihtoajopäät

28/02/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote toimii!

Terät oli helppo vaihtaa ja partakone muuttui yhtä hyväksi kuin uutena, jollei paremmaksi!

Edut

Vaihto todella kannatti.

Haitat

Ei pahaa sanottavaa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Vaihtoajopäät

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Vaihtoajopäät

15/06/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Fungerar perfekt

Behöver byta ut skärbladen ibland för att rakapparaten skall fungera optimalt.

Edut

Pålitlig funktion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. aiempaan Philips Series S9000 -sarjaan verrattuna