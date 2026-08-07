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  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto
  • Tehokas ja tarkka karvanpoisto

Philips Shaver 700 SeriesSähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S792/06

4.1
| (18) Arviot
Tehokas ja tarkka karvanpoisto
DualSteel Precision -terillä ja Lift & Cut -tekniikalla varustettu Philips 700 Series leikkaa karvat jopa 0,00 mm:n tarkkuudella. Huipputason kompakti muotoilu sopii ajelutarpeisiisi täydellisesti joka tilanteessa.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Tehokas ja tarkka karvanpoisto

  • Lift & Cut -kaksivaihetekniikka

  • Dual SteelPrecision -terät

  • 4D Flex -ajopäät

  • Tehokas magneettimoottori

Tehokas ja tarkka ihokarvojen poisto läheltä ihoa

Tehokas ja tarkka ihokarvojen poisto läheltä ihoa

Patentoitu Lift & Cut -tekniikkamme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja leikkaa ne erittäin läheltä ihoa jopa 0,00 mm:n tarkkuudella. Tarkkuutta parhaimmillaan.

Edistynyttä tehokkuutta joka suunnasta

Edistynyttä tehokkuutta joka suunnasta

360 astetta pyörivät Dual SteelPrecision -terät leikkaavat eri suuntiin kasvavat karvat. Ne tekevät 4 miljoonaa leikkausliikettä minuutissa, joten ajaminen sujuu nopeasti missä ja milloin tahansa.

Tarjoaa miellyttävän ajokokemuksen mukautumalla kasvojen muotoihin

Tarjoaa miellyttävän ajokokemuksen mukautumalla kasvojen muotoihin

Ihoärsytystä ehkäisevät 4D Flex -ajopäät joustavat ja tarjoavat ihanteellisen ihokontaktin liukumalla neljään suuntaan myös hankalissa kohdissa, mikä takaa miellyttävän ajokokemuksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

18

Arviot

2

07/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Travel razor

The size of the unit, plus its accessories makes it ideal for use outside of the home. It takes up so little space. The closeness of the shave amazed me - far better than my current series 5000. Its quiet in operatation too.

Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Date of Use 2026-06-15

Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Date of Use 2026-06-15

22/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Compact Razor

This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.

Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

19/06/2026

Nederland

Nederland

Compact, licht en perfect voor onderweg

Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.

Edut

Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie

Haitat

Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. 2,5 minuutin päivittäisellä parranajolla