2 vuoden takuu
S792/06
Lift & Cut -kaksivaihetekniikka
Dual SteelPrecision -terät
4D Flex -ajopäät
Tehokas magneettimoottori
Patentoitu Lift & Cut -tekniikkamme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja leikkaa ne erittäin läheltä ihoa jopa 0,00 mm:n tarkkuudella. Tarkkuutta parhaimmillaan.
360 astetta pyörivät Dual SteelPrecision -terät leikkaavat eri suuntiin kasvavat karvat. Ne tekevät 4 miljoonaa leikkausliikettä minuutissa, joten ajaminen sujuu nopeasti missä ja milloin tahansa.
Ihoärsytystä ehkäisevät 4D Flex -ajopäät joustavat ja tarjoavat ihanteellisen ihokontaktin liukumalla neljään suuntaan myös hankalissa kohdissa, mikä takaa miellyttävän ajokokemuksen.
4.1
5:stä
18
Arviot
sukidog
07/08/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Travel razor
The size of the unit, plus its accessories makes it ideal for use outside of the home. It takes up so little space. The closeness of the shave amazed me - far better than my current series 5000. Its quiet in operatation too.
Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Date of Use 2026-06-15
Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Date of Use 2026-06-15
Jandrick
22/02/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Compact Razor
This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.
Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Kreeke
19/06/2026
Nederland
Osa myynninedistämistä
Compact, licht en perfect voor onderweg
Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.
Edut
Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie
Haitat
Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
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