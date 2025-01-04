2 vuoden takuu
Tätä tuotetta
i9000
Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ
249,99 €
Shaver series 9000 and SP9000
Vaihtoajopäät
55,99 €
249,99 €
249,99 €
Kolmivaiheinen Lift & Cut -tekniikka
Dual SteelPrecision -terät
Joustava 360°-tarkkuusajopää
PowerAdapt-tunnistin
5 vuoden takuu***
Patentoitu kolmivaiheinen Lift & Cut -parranajojärjestelmämme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja leikkaa ne sitten jopa 0,00 mm:n tarkkuudella ihoa vahingoittamatta, mikä takaa pitkäkestoisen tarkan ajon.
Täysin joustavat ja entistä pienemmät ajopäät, joissa on ihoa venyttävät liikkeet, mukautuvat dynaamisesti kasvojen muotoihin. Ihokosketus säilyy, ja 20 % parempi tarkkuus* löytää hankalatkin karvat kaulasta ja nenän alta. Aina tarkkaa jälkeä.
360 astetta pyörivät Dual SteelPrecision -terät leikkaavat eri suuntiin kasvavat karvat. Ne tekevät 7 miljoonaa leikkausliikettä minuutissa, jotta ajat tehokkaasti 1, 3 tai 7 päivän parran.
4.4
5:stä
756
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
ARi8610
04/01/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimiva peli
Tekee tarkkaa jälkeä, ja siinä on hyvä rajaaja. Seuraa hyvin kasvojen muotoa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8696/35 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8696/35 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Hauptbert
02/05/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
partakone on loistavaa
partakone on ihan hyvä. se ajaa parranajon perusteellisesti ja varmistaa tasaisen, joustavan parranajon. Käsittely on helppoa ja pesuasema on loistava. Kaiken kaikkiaan loistava partakone, jota voin vain suositella
Edut
Helppo käyttää
Haitat
Ei mitään
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Heppa
01/05/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
Puhdistus todella helppoa
Tuotteen mukana tulevalla puhdistusnesteellä koneen puhdistaminen todella helppoa. Konetta on helppo käyttää ja akun kesto on hyvä. Todella hyvät ohjeet ja kone osaa myös tehdä säädöt automaattisesti.
Edut
Nopea lataus, puhdistaminen helppoa, teknologia mukana
Haitat
Ei tullut vielä vastaan
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
verrattuna edelliseen malliin
verrattuna pinnoitteeseen, jossa ei ole helmiä
Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta