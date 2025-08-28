TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

i9000 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

Tuki

i9000Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

X9001/10

i9000 Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

Siirry kauppaan

Ota kaikki irti tuotteestasi

  • Philips i9000 -parranajokoneen käytön aloittaminen | Opas määritykseen ja ensimmäiseen käyttökertaan
    Philips i9000 -parranajokoneen käytön aloittaminen | Opas määritykseen ja ensimmäiseen käyttökertaan
  • Philips i9000 -parranajokoneen käyttö | Vaiheittaiset ohjeet
    Philips i9000 -parranajokoneen käyttö | Vaiheittaiset ohjeet
  • Philips i9000 -parranajokoneen ajopäiden vaihtaminen
    Philips i9000 -parranajokoneen ajopäiden vaihtaminen
  • Philips i9000 -parranajokoneen puhdistaminen | Puhdistus- ja huolto-opas
    Philips i9000 -parranajokoneen puhdistaminen | Puhdistus- ja huolto-opas

Rekisteröi tuotteesi

Hanki laajennettu takuu

Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 2.5 MB
  • 19 February 2025

Ainesosaluettelo - English (US)

  • PDF tiedosto, 145.5 kB
  • 31 July 2026

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys

Takuu ja huolto

Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

Huolto ja vaihto

Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote

Takuu

Tuotteiden takuukäytännöt

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme