Philips Shaver Series 8000 S8697/55 oli erinomainen tuote. Sen muotoilu ja rakenne on ergonominen, mikä teki siitä mukavan käyttää. Se oli myös erittäin tehokas ja helppokäyttöinen, sillä sen akunkesto oli hyvä ja parranajotulos oli tarkka. Parranajokoneessa oli monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka paransivat käyttökokemusta, ja sen äänenvaimennus oli erinomainen, mikä teki siitä hiljaisen ja miellyttävän käyttää. Philips Shaver Series 8000 S8697/55 oli vaivaton ja nopea oppia käyttämään. Sen yhdistäminen Daily Care -sovellukseen oli helppoa, ja sovellus näyttää parranajokertojen pituuden ja laskee niiden perusteella keskimääräisen ajoajan. Lisäksi sovellus tarjoaa ohjattua parranajoa, jonka avulla käyttäjät voivat testata, hyödyntääkö heidän parranajotekniikkansa pyörivää liikettä. Parranajotulos oli yllättävän tarkka, tuloksena sileä iho joka aamu. Terät leikkaavat paksut partakarvat tehokkaasti ja ilman ärsytystä, kun iho oli tottunut uuteen parranajokoneeseen. Pyörivä liike teki parranajosta tehokkaan ja tarkan. Kaulan alueen parranajo oli haastavampaa eri suuntiin kasvavien karvojen vuoksi, mikä vaati pidempään ajoa kuin muilla alueilla. Parranajokoneen akun kesto oli erinomainen, ja se kesti useita käyttökertoja ennen kuin sitä tarvitsi ladata. Keskimäärin 4 minuuttia parranajoaikaa salli 14 ajokertaa. Parranajokoneen lataus kesti noin tunnin ja se soveltui märkä- ja kuivaajokäyttöön. Pidin parempana kuivaa parranajoa, koska parranajotulos oli tarkempi kuin märkäajolla. Parranajokoneen puhdistaminen ja huolto oli helppoa ja nopeaa. Pesin sen jokaisen käytön jälkeen, ja terät pysyivät terävinä ja tehokkaina. Mukana oleva puhdistuskapselilla voi suorittaa 30 syväpuhdistusta samalla kun se voitelee parranajokoneen teriä. Lisäksi Daily Care -sovellus pitää lukua puhdistuskerroista ja ilmoittaa, milloin puhdistuskapseli on vaihdettava. Yhteenvetona voidaan todeta, että Philips S8697/55-parranajokone on erinomainen tuote. Se on erittäin tehokas ja helppokäyttöinen, ja sillä on hyvä akunkesto ja tarkka parranajotulos.