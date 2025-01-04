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  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
  • Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä

i9000Wet & Dry -sähköparranajokone, jossa SkinIQ

X9001/30

4.4
| (756) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä
Philips i9000 takaa tarkan ajotuloksen kolmivaiheisen Lift&Cut-järjestelmän ja joustavien 360°-ajopäiden ansiosta, myös hankalilla alueilla. Tekoälypohjainen SkinIQ-tekniikka mukautuu ihoosi tehden ajokokemuksesta erittäin miellyttävän ja tarkan.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Täydellisen tarkka ajotulos ihoa ärsyttämättä

  • Kolmivaiheinen Lift & Cut -tekniikka

  • Dual SteelPrecision -terät

  • Joustava 360°-tarkkuusajopää

  • PowerAdapt-tunnistin

  • 5 vuoden takuu***

Pitkäkestoinen tarkka ajo

Pitkäkestoinen tarkka ajo

Patentoitu kolmivaiheinen Lift & Cut -parranajojärjestelmämme nostaa karvat hellävaraisesti juuresta ja leikkaa ne sitten jopa 0,00 mm:n tarkkuudella ihoa vahingoittamatta, mikä takaa pitkäkestoisen tarkan ajon.

Tarkkuutta myös hankalilla alueilla

Tarkkuutta myös hankalilla alueilla

Täysin joustavat ja entistä pienemmät ajopäät, joissa on ihoa venyttävät liikkeet, mukautuvat dynaamisesti kasvojen muotoihin. Ihokosketus säilyy, ja 20 % parempi tarkkuus* löytää hankalatkin karvat kaulasta ja nenän alta. Aina tarkkaa jälkeä.

Aja tehokkaasti jopa 1, 3 tai 7 päivän parta

Aja tehokkaasti jopa 1, 3 tai 7 päivän parta

360 astetta pyörivät Dual SteelPrecision -terät leikkaavat eri suuntiin kasvavat karvat. Ne tekevät 7 miljoonaa leikkausliikettä minuutissa, jotta ajat tehokkaasti 1, 3 tai 7 päivän parran.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

756

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

04/01/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Toimiva peli

Tekee tarkkaa jälkeä, ja siinä on hyvä rajaaja. Seuraa hyvin kasvojen muotoa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8696/35 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8696/35 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

02/05/2023

Suomi

Suomi

partakone on loistavaa

partakone on ihan hyvä. se ajaa parranajon perusteellisesti ja varmistaa tasaisen, joustavan parranajon. Käsittely on helppoa ja pesuasema on loistava. Kaiken kaikkiaan loistava partakone, jota voin vain suositella

Edut

Helppo käyttää

Haitat

Ei mitään

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

01/05/2023

Suomi

Suomi

Puhdistus todella helppoa

Tuotteen mukana tulevalla puhdistusnesteellä koneen puhdistaminen todella helppoa. Konetta on helppo käyttää ja akun kesto on hyvä. Todella hyvät ohjeet ja kone osaa myös tehdä säädöt automaattisesti.

Edut

Nopea lataus, puhdistaminen helppoa, teknologia mukana

Haitat

Ei tullut vielä vastaan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. verrattuna edelliseen malliin

  2. verrattuna pinnoitteeseen, jossa ei ole helmiä

  3. Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta

  4. verrattuna vedellä suoritettuun puhdistukseen