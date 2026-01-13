TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Tuotanto lopetettu

Shaver series 7000 S7786/50 Wet & Dry electric shaver

S7786/50

4.3
| (2959) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Näytä kaikki edut
Parranajokone, joka minimoi kitkan ja ihoärsytyksen

Parranajokone, joka minimoi kitkan ja ihoärsytyksen

Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 2 000 mikrohelmeä neliömillimetrillä. Ne vähentävät kitkaa iholla 25 %* ja minimoivat ihoärsytyksen.

Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla

Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla

Tehokas ja hellävarainen: Philips-parranajokoneen 45 itseteroittuvaa SteelPrecision-terää tekevät jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa. Yksi veto leikkaa enemmän partakarvoja** ja ajotulos on siisti ja miellyttävä.

Ohjaa parempaan parranajotekniikkaan

Ohjaa parempaan parranajotekniikkaan

Sähkökäyttöisen parranajokoneen liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla***.

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

2959

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

13/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Loistavan mukavaa parranajoa

Hyvä ajojälki erittäin mukavsti ja kaiken lisäksi akku kestää ikuisuuden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7885/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7885/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

16/12/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä laatu- hintasuhde, pesulaite toimii hyvin

Hyvän tuntuinen parranajokone, leikkaa parran tosi hyvin, ja käteen hyvin sopiva.

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

06/09/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen partakone

Ensiksi tarkka leikkaus. Hellä iholle. Tuo myös tärkeää. Helppokäyttöisyys. Koneen mukana säilytyskotelo ja pysty lautsasema. Terien puhdistus kotelo johon partakone laitetaan on todella hyvä.

Edut

Yksinkertaisesti erinomainen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.