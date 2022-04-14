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Shaver series 7000 S7786/50 Wet & Dry electric shaver
Tuotanto lopetettu
Tuki
S7786/50
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Käyttöopas
Pikaopas
Kaikki (13)
Mitä Philips-parranajokoneen symbolit tarkoittavat?
Voiko Philips-parranajokoneen akun vaihtaa?
Onko puhelimeni yhteensopiva Philips GroomTribe -sovelluksen kanssa?
Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?
Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?
Shavers Puhdistusharja
Shaver 7000Kiinnike
Shaver series 5000Ajopään pohja
ShaverSäädettävä parranmuotoilulaite 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Nenäkarvatrimmeri
ShaversLatausteline
ShaversPuhdistuskapseli
Shaver Pussi
ShaversSuojus
Shaver series 7000, 5000Vaihtoajopäät
Ajopään pidike
ShaversPuhdistusharja
Philips-parranajokone ei lataudu
Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä
Philips-parranajokonetta ei voi yhdistää GroomTribe-sovellukseen
Philips-parranajokoneen käytön jälkeen ilmenee iho-ongelmia
Philips-parranajokone ei toimi