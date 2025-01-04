2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Suojaava paineanturi
Dual SteelPrecision -terät
Dermatologisesti testattu
Joustavat 360-D-ajopäät
Sopiva paine on tarkan ja hellävaraisen parranajon salaisuus. Parranajokoneen edistykselliset anturit seuraavat paineen määrää, ja innovatiivinen valomerkki ilmoittaa, jos painat liikaa tai liian vähän. Saat parranajokokemuksen, joka on räätälöity juuri sinua varten.
Dual SteelPrecision -terät tekevät jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.
Liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa GroomTribe-sovelluksen avulla. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla**.
4.4
5:stä
756
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
ARi8610
04/01/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimiva peli
Tekee tarkkaa jälkeä, ja siinä on hyvä rajaaja. Seuraa hyvin kasvojen muotoa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8696/35 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8696/35 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Hauptbert
02/05/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
partakone on loistavaa
partakone on ihan hyvä. se ajaa parranajon perusteellisesti ja varmistaa tasaisen, joustavan parranajon. Käsittely on helppoa ja pesuasema on loistava. Kaiken kaikkiaan loistava partakone, jota voin vain suositella
Edut
Helppo käyttää
Haitat
Ei mitään
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Heppa
01/05/2023
Suomi
Osa myynninedistämistä
Puhdistus todella helppoa
Tuotteen mukana tulevalla puhdistusnesteellä koneen puhdistaminen todella helppoa. Konetta on helppo käyttää ja akun kesto on hyvä. Todella hyvät ohjeet ja kone osaa myös tehdä säädöt automaattisesti.
Edut
Nopea lataus, puhdistaminen helppoa, teknologia mukana
Haitat
Ei tullut vielä vastaan
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
aiempaan Philips Series S9000 -sarjaan verrattuna
Perustuu Philips Series S7000 -sarjan ja GroomTribe-sovelluksen käyttäjiin vuonna 2019
* Verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin
* * parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen