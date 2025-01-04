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  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle
  • Tarkka* ja miellyttävä iholle

Tuotanto lopetettu

Shaver series 9000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S9985/50

4.4
| (756) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka* ja miellyttävä iholle
Tekoälyllä varustettu parranajokone on erittäin miellyttävä iholle. Laite antaa palautetta ajovoimakkuudesta, mikä auttaa suojaamaan ihoa ja leikkaamaan jopa 5 päivän sängen entistä tarkemmin. Parranajokone tunnistaa tarpeesi, opastaa ja mukautuu kasvoihisi.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tarkka* ja miellyttävä iholle

  • Suojaava paineanturi

  • Dual SteelPrecision -terät

  • Dermatologisesti testattu

  • Joustavat 360-D-ajopäät

auttaa säilyttämään optimaalisen paineen

Sopiva paine on tarkan ja hellävaraisen parranajon salaisuus. Parranajokoneen edistykselliset anturit seuraavat paineen määrää, ja innovatiivinen valomerkki ilmoittaa, jos painat liikaa tai liian vähän. Saat parranajokokemuksen, joka on räätälöity juuri sinua varten.

Edistyksellisen tarkka ajotulos*

Edistyksellisen tarkka ajotulos*

Dual SteelPrecision -terät tekevät jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Parempi tekniikka vähemmillä vedoilla

Parempi tekniikka vähemmillä vedoilla

Liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa GroomTribe-sovelluksen avulla. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla**.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

756

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

04/01/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Toimiva peli

Tekee tarkkaa jälkeä, ja siinä on hyvä rajaaja. Seuraa hyvin kasvojen muotoa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8696/35 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8696/35 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

02/05/2023

Suomi

Suomi

partakone on loistavaa

partakone on ihan hyvä. se ajaa parranajon perusteellisesti ja varmistaa tasaisen, joustavan parranajon. Käsittely on helppoa ja pesuasema on loistava. Kaiken kaikkiaan loistava partakone, jota voin vain suositella

Edut

Helppo käyttää

Haitat

Ei mitään

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

01/05/2023

Suomi

Suomi

Puhdistus todella helppoa

Tuotteen mukana tulevalla puhdistusnesteellä koneen puhdistaminen todella helppoa. Konetta on helppo käyttää ja akun kesto on hyvä. Todella hyvät ohjeet ja kone osaa myös tehdä säädöt automaattisesti.

Edut

Nopea lataus, puhdistaminen helppoa, teknologia mukana

Haitat

Ei tullut vielä vastaan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver Series 8000 S8697/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. aiempaan Philips Series S9000 -sarjaan verrattuna

  2. Perustuu Philips Series S7000 -sarjan ja GroomTribe-sovelluksen käyttäjiin vuonna 2019

  3. * Verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin

  4. * * parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen