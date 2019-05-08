2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MultiPrecision-terät
Kitkaa vähentävä pinnoite
MultiFlex-ajopäät
Suojaustila
Ajele nopeasti ja tarkasti. MultiPrecision-terät nostavat pitkät ja lyhyet ihokarvat pystyyn, jotta voit ajaa sekä ne että jäljelle jäävän sängen muutamalla vedolla.
Ajopäiden erikoispinnoite vähentää kitkaa iholla ja tekee parran ajamisesta vaivatonta ja tarkkaa ärsyttämättä ihoa.
5-suuntaiset Flex-ajopäät liikkuvat viiteen eri suuntaan ja myötäilevät kasvojen muotoja, jolloin parranajokone liukuu iholla miellyttävästi hankaamatta vastaan.
Palkinnot
4.3
5:stä
760
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Zok2o
08/05/2019
Sverige
Väldigt nöjd
Tystgående lättglidande rakapparat med ett bra grepp. Har använt den i nästan en månad utan att ha behövt ladda den en ända gång!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Matte233
05/05/2019
Sverige
Den perfekta rakapparaten.
Helt klart den bästa rakapparat som jag har provat. Helt fulländad.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6620/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6620/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Faean
05/05/2019
Sverige
Riktigt bra rakapparat
Har haft min Philips Shaver S6630 i ca 1 månad nu och jag har bara positiva saker att säga. Normalt så rakar jag mig kanske en gång i månaden då jag är väldigt känslig när jag rakar med hyvel och även med rakapparat med fasta huvud som jag hade innan denna. Har provat att både torr- och våt-rakat mig och vid torr rakning så reagerar min hud lite grand om jag har några dagars stubb men om jag kör varje dag så märks det knappt att jag har rakat mig om man tänker på känsligheten. Över lag kan jag inte annat än ge den är maskinen högsta betyg och jag rekommenderar den verkligen till andra.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6630/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6630/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.