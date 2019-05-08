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  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
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  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä
  • Vähemmän ihoärsytystä

Tuotanto lopetettu

Shaver series 6000Tehokas ja ihoystävällinen partakone

S6650/48

4.3
| (760) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
Vähemmän ihoärsytystä
Philips 6000 -sarjan parranajokoneella sileäksi ajelu onnistuu ihoa ärsyttämättä. Kitkaa vähentävän pinnoitteen ansiosta parranajokone liukuu vaivattomasti, eikä ärsytä ihoa. Tämän mallin kanssa saat SmartClick -tarkkuutrimmerin, nenätrimmeri ja säilytyskotelon.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

ja kitkaa vähentävä pinnoite

Vähemmän ihoärsytystä

  • MultiPrecision-terät tarkkaan ajoon

  • Kitkaa vähentävä pinnoite suojaa ihoa

  • Märkä- ja kuiva-ajo

  • Tarkkuus & nenätrimmeri, säilytyskotelo

MultiPrecision-terät leikkaavat lyhyttäkin sänkeä tehokkaasti

MultiPrecision-terät leikkaavat lyhyttäkin sänkeä tehokkaasti

Ajele nopeasti ja tarkasti. MultiPrecision-terät nostavat pitkät ja lyhyet ihokarvat pystyyn, jotta voit ajaa sekä ne että jäljelle jäävän sängen muutamalla vedolla.

Kitkaa vähentävä pinnoite vaivattomaan, tarkkaan parranajoon

Kitkaa vähentävä pinnoite vaivattomaan, tarkkaan parranajoon

Ajopäiden erikoispinnoite vähentää kitkaa iholla ja tekee parran ajamisesta vaivatonta ja tarkkaa ärsyttämättä ihoa.

5-suuntainen, myötäilee kasvojen muotoja, miellyttävään parranajoon

5-suuntainen, myötäilee kasvojen muotoja, miellyttävään parranajoon

5-suuntaiset Flex-ajopäät liikkuvat viiteen eri suuntaan ja myötäilevät kasvojen muotoja, jolloin parranajokone liukuu iholla miellyttävästi hankaamatta vastaan.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

760

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

08/05/2019

Sverige

Sverige

Väldigt nöjd

Tystgående lättglidande rakapparat med ett bra grepp. Har använt den i nästan en månad utan att ha behövt ladda den en ända gång!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

05/05/2019

Sverige

Sverige

Den perfekta rakapparaten.

Helt klart den bästa rakapparat som jag har provat. Helt fulländad.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6620/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6620/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

05/05/2019

Sverige

Sverige

Riktigt bra rakapparat

Har haft min Philips Shaver S6630 i ca 1 månad nu och jag har bara positiva saker att säga. Normalt så rakar jag mig kanske en gång i månaden då jag är väldigt känslig när jag rakar med hyvel och även med rakapparat med fasta huvud som jag hade innan denna. Har provat att både torr- och våt-rakat mig och vid torr rakning så reagerar min hud lite grand om jag har några dagars stubb men om jag kör varje dag så märks det knappt att jag har rakat mig om man tänker på känsligheten. Över lag kan jag inte annat än ge den är maskinen högsta betyg och jag rekommenderar den verkligen till andra.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6630/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 6000 S6630/11 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 