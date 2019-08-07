Sain joululahjaksi ja olen todella tyytyväinen muutaman ajokerran jälkeen. Philipsin tuotteita ovat partakoneet aiemminkin olleet ja tämä on minun 170 cm:sen miehen käteen todella sopiva ja miellyttävä, eikä ole mihinkään mitään moitteen sanaa sanottavana. Upea ja mukava partakone, jota käyttää mielellään. Partani eikä tukkani ole koskaan kovin paksuja olleet, vaikka vanha mies jo olen.