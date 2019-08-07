2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SkinGlide-renkaat
GentlePrecisionPRO-terät
SmartClick-tarkkuustrimmeri
SmartClean-järjestelmä
Nauti mukavasta parranajosta kitkaa vähentävien SkinGlide-renkaiden ansiosta. Tuhannet mikroskooppisen pienet lasimaiset pallot vähentävät kitkaa parranajokoneen ja ihon välillä. Parranajokone liukuu pehmeästi iholla eikä ärsytä ihoa.
Edistykselliset terät leikkaavat partakarvat tarkasti, mutta eivät vahingoita ihoa. V-muotoiset terät eivät kosketa ihoa, ja voit ajaa mukavasti vaikkapa kolmen päivän sängen.
Viiteen suuntaan joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan muotoja. Parranajo sujuu erittäin tarkasti ja turvallisesti ihoa ärsyttämättä.
4.1
5:stä
2712
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Pate
07/08/2019
Suomi
Leikkaa hyvin ja nopeasti parran. Ei ärsytä leukaa.
Olisi pitänyt ostaa paljon aikaisemmin tämä tuote.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7710/26 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7710/26 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Daniel
27/08/2018
Suomi
hyvää
hyvää parranajokone, helppo käyttää ja puhdistaa. Ihoni jää pehmeäksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7310/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7310/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
MU71
23/08/2018
Suomi
Hyvä ja helppohoitoinen kone
Herkkäihoisena todella tyytyväinen tuotteeseen. Vanhalla koneella pääsääntöisesti kasvoihin tuli pieniä punaisia näppylöitä, vaikka koneen yritti pitää puhtaana jne... Tämä uusi kone ja puhdistusasema on hyvä yhdistelmä, ei näppyjä ja mikäs sen helpompaa, kuin laittaa kone latautumaan ja puhdistus hoituu samalla. Konetta käytän päivittäin eikä ole miinuksia vielä tullut vastaan.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7710/26 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7710/26 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Philipsin paras herkän ihon parranajokone – verrattuna muihin Philipsin parranajokoneisiin