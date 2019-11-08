2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SkinGlide-renkaat mukavaan ajoon
GentlePrecision-terät ajavat tarkasti
Märkä- ja kuiva-ajoon
Henkilökohtainen ohjelma sovelluksessa
Philipsin edistyksellisen tekniikan innoittajana on aerodynamiikka. Parranajokoneen renkaat on päällystetty tuhansilla mikroskooppisen pienillä lasimaisilla palloilla, jotka tuntuvat iholla miellyttäviltä.
Herkän ihon sähköparranajokoneen GentlePrecision-terät leikkaavat jopa kolmen päivän sänkeä nykimättä ja vetämättä, eikä samaa kohtaa tarvitse ajaa useaan kertaan.
Partakoneessa on parran tiheyden tunnistava BeardAdapt-tunnistin, joka säätää ajotehoa automaattisesti. Kätevää ja helppoa!
4.3
5:stä
621
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Henlun
08/11/2019
Sverige
Utmärkt resultat utan hudirritation
Har i samarbete med buzzador fått prova denna rakapparat senaste månaden. Rekommenderar den varmt. Utmärkt resultat under både våt och torr-rakning utan några hudirritationer.
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Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7930/16 Rakapparat för känslig hud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7930/16 Rakapparat för känslig hud
Svaroc
06/11/2019
Sverige
Klar rekommendation!
Den är mycket greppvänlig och man kommer åt lätt både på haka och skalpen. De tre skärhuvudena är mycket följsamma och även om jag haft några dagars skäggstubb, blir det snabbt slätrakat. Lång batteritid, så man behöver inte hålla på och ladda hela tiden!
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Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud
Ronswe
04/11/2019
Sverige
Mycket nöjd med rakningarna
Jag har i samarbete med buzzador fått möjligheten att testa Philips S7940. Efter att testa denna hela oktober månad så Har jag kommit fram till att det är en mycket skön rakapparat i handen och skonsam mot huden då den kan ställas in för känsliga hudtyper. Detta görs enkelt via tillhörande app där man även kan få tips om hur man förbättrar sina rak-resultat. Uppskattar som sagt att rakapparaten är skonsam mot min hud och inte längre ger mig irriterad hud vilken nästan alltid varit ett problem med tidigare rakapparater. Rakapparaten levereras med ett fint hårt fodral, praktiskt när man ska packa med den till resan. Önskar dock att man hade fått plats med laddaren I samma fodral men det får man alltså inte. Uppskattar även att motorn är relativt tystgående samt att batteritiden så här långt håller sig väldigt bra. Kan verkligen rekommendera denna rakapparat!
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Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7940/16 Rakapparat för känslig hud
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.