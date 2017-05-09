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  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
  • Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde

Lumea IPL 7000 SeriesIPL-ihokarvanpoistolaite

SC1999/00

4.2
| (1610) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
Lumea IPL 7000 -sarja takaa sileän ihon tehokkaalla mutta hellävaraisella käsittelyllä. Kullekin kehonosalle on oma lisäosansa.
Näytä kaikki edut

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde

  • 5 manuaalista tehoasetusta

  • 3 lisäosaa: vartalo, kasvot, bikinialue

  • Lumea IPL -sovellus

  • Johdolliseen käyttöön

Käsittelykerrat vain 2 viikon välein: nopeat tulokset

Käsittelykerrat vain 2 viikon välein: nopeat tulokset

Aloita vain 4 käsittelykerralla 2 viikon välein – se on puolet vähemmän kuin muilla merkeillä. Tee sitten vielä tulosta parantava käsittely kerran kuussa tulosten ylläpitämiseksi.

Ihon sävyn tunnistin ja viisi tehoasetusta

Ihon sävyn tunnistin ja viisi tehoasetusta

Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.

Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Palkinnot

  • Award image AWARD-612375

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

1610

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

09/05/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

toimii todella hyvin.

karvat häviää kuin itsestään,miinuksena on vain vähän suuri koko varsinkin kasvoilla vaikea kohdistaa.suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL-ihokarvanpoistolaite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL-ihokarvanpoistolaite

13/06/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Jag känner mig nöjd med produkten

Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet

04/06/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Underbart

Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.

Edut

Lätt att använda

Haitat

Ingen än så länge

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Karvankasvun väheneminen 12 käsittelykerran jälkeen: 82 % säärissä

  2. Kun noudatetaan käsittelyaikataulua. Laskettu säärten, bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen käsittelyn perusteella. Lampun käyttöikä ei pidennä Philipsin kahden vuoden maailmanlaajuista takuuta.