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Lumea IPL 7000 Series IPL-ihokarvanpoistolaite
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SC1999/00
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Voinko käyttää Philips Lumeaa, jos olen raskaana tai imetän?
Mitä eroja Philips Lumean lisäosien välillä on?
Onko Philips Lumean käytöllä sivuvaikutuksia?
Saanko parempia tuloksia, jos käytän Philips Lumeaa useammin?
Voinko käyttää Philips Lumeaa bikinialueellani?
Lumea IPLPussi
Lumea IPLPuhdistusliina
Lumea IPLVerkkolaite
Philips Lumean käyttö tuntuu epämukavalta tai kivuliaalta iholla
Philips Lumea ei välähdä
En saa odotettuja tuloksia Philips Lumealla
Philips Lumean merkkivalot vilkkuvat
Philips Lumeasta tulee palaneen hajua käsittelyn aikana
Philips Lumean akku tyhjenee erittäin nopeasti
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