2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu
Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**
4.8
5:stä
24
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Loobie78
30/07/2012
United Kingdom
Excellent bottles
I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set
Jara30
24/07/2012
United Kingdom
This product is really effective as anti collic for my baby.
Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set
mel81
24/07/2012
United Kingdom
This product very good
I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set
Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla, joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus: Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)
Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla ruokituilla, erityisesti yöllä.