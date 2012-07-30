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  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
  • Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*

Tuotanto lopetettu

Philips AventVastasyntyneen aloituspakkaus

SCD270/00

4.8
| (24) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*
Philips Avent SCD270/00 -aloituspakkaukseen kuuluu 2 kpl 125 ml:n ja 2 kpl 260 ml:n tuttipulloa, jotka eivät sisällä BPA:ta
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Vähemmän koliikkia**

Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä*

Tämä pullo on valmistettu PES-muovista - ei sisällä BPA:ta

Tämä pullo on valmistettu PES-muovista - ei sisällä BPA:ta

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

24

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

30/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent bottles

I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product is really effective as anti collic for my baby.

Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product very good

I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD270/00 Newborn Starter Set

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla, joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus: Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)

  2. Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla ruokituilla, erityisesti yöllä.