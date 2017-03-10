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Tuotanto lopetettu

Philips AventAnaloginen itkuhälytin

SCD470/00

3.5
| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Kuulet lapsesi
Häiriötön vastaanotto kotona ja kodin lähistöllä.
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Käyttöetäisyys jopa 150 m

Kuulet lapsesi

Ei häiriöitä muista laitteista

Ei häiriöitä muista laitteista.

Merkkivalo syttyy, kun akku on ladattava tai paristot vaihdettava

Merkkivalo syttyy, kun akku on ladattava tai paristot vaihdettava.

Voit säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden sopivaksi

Antaa mahdollisuuden säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden tilanteeseen sopivaksi

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD470/00 Analoges Babyphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD470/00 Analoges Babyphone

21/08/2011

België

België

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD470/00 Analoge babyfoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Arvioitu tuote: SCD470/00 Analogue baby monitor

Arvioitu tuote: SCD470/00 Analogue baby monitor

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