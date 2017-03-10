2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ei häiriöitä muista laitteista.
Merkkivalo syttyy, kun akku on ladattava tai paristot vaihdettava.
Antaa mahdollisuuden säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden tilanteeseen sopivaksi
3.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD470/00 Analoges Babyphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD470/00 Analoges Babyphone
nelev
21/08/2011
België
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD470/00 Analoge babyfoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD470/00 Analoge babyfoon
Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Arvioitu tuote: SCD470/00 Analogue baby monitor
Arvioitu tuote: SCD470/00 Analogue baby monitor