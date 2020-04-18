2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Täydellisen varma yhteys
Yövalo
DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.
Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.
Ainutlaatuinen Smart ECO -tila pienentää automaattisesti lähetystehoa ja pidentää akunkestoa. Mitä lähempänä lasta olet, sitä vähemmän yhteystehoa tarvitaan (ei saatavana Yhdysvalloissa ja Kanadassa).
4.0
5:stä
183
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
Onttula
18/04/2020
Suomi
Erittäin hyvä itkuhälytin
Ainoana miinuksena, ettei vauvan yksikkö toimi kuim ainoastaan verkkovirralla. Itsellä se ei onneksi kuitenkaan ole ongelmaa aiheuttanut, sillä ulkonakin on pistorasia. Hälytin on todella herkkä äänille, mikä on todella hyvä! Äänet kuuluvat vaikka vauva olisi eri huoneessa kuin hälytin. Ei tarvitse turhaan murehtia onko hälytin riittävän lähellä vauvaa :)
Edut
Hyvä kantavuus ja ääniherkkyys.
Haitat
Vauvan yksikkö toimii vain verkkovirralla.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
pertti10
02/01/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
erittäin hyvä kaiutin ja kuuluvuus
hinta/laatusuhde tosi hyvä. Yksinkertainen käyttää.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Sorgmantel
30/07/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Pålitlig och lätt att använda
Jag är mycket nöjd med babyvakten. Det är väldigt lätt att komma igång med den, och känns intuitivt. Att föräldraenheten varnar om kopplingen bryts känns tryggt, men har i princip inte skett för mig. Jag har kunnat röra mig ute i trädgården och garaget utan att det varit något problem. När den larmat har det i regel varit precis när jag startat den, för att jag har glömt slå på babyenheten. Känsligheten upplever jag som bra - den plockar upp också små ljud så att man hinner agera redan när bebisen bara gnäller eller gnyr. Det enda jag skulle önska är att indikatorlamporna på föräldraenheten var lite mer ljusstarka. När man är utomhus är det i princip omöjligt att se om föräldraenheten är på. Bilden visar en påslagen enhet utomhus i dagsljus, där lampan "Link" faktiskt lyser grönt. Som orolig förälder som gärna dubbelkollar ibland skulle jag önska att det var mer tydligt när den är på. Men det är inget jättestort problem förstås. Allt som allt är det en väldigt stabil och användarvänlig babyvakt som gör det den ska.
Edut
Pålitlig och användarvänlig
Haitat
Lite svaga indikatorlampor om man är utomhus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.
Tässä laitteessa ei ole lataustoimintoa.