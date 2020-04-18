TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi

Tuotanto lopetettu

Philips Avent Audio MonitorsDECT-itkuhälytin

SCD501/00

4
| (183) Arviot | 81% suosittelee tätä tuotetta
Luotettavin yhteys lapseesi
Uusi monipuolinen DECT SCD501/00 -itkuhälytin antaa sinulle täydellisen mielenrauhan ja luotettavan yhteyden lapseen. Hälyttimessä on erittäin selkeä äänentoisto ja rauhoittava yövalo.
Näytä kaikki edut

Tärkeä yhteys lapseesi

Luotettavin yhteys lapseesi

  • Täydellisen varma yhteys

  • Yövalo

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.

DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

DECT-tekniikka takaa täydellisen kirkkaan äänen

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat.

Energiaa säästävä Smart ECO -tila

Energiaa säästävä Smart ECO -tila

Ainutlaatuinen Smart ECO -tila pienentää automaattisesti lähetystehoa ja pidentää akunkestoa. Mitä lähempänä lasta olet, sitä vähemmän yhteystehoa tarvitaan (ei saatavana Yhdysvalloissa ja Kanadassa).

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

183

Arviot

81%

suosittelee tätä tuotetta

18/04/2020

Suomi

Suomi

Erittäin hyvä itkuhälytin

Ainoana miinuksena, ettei vauvan yksikkö toimi kuim ainoastaan verkkovirralla. Itsellä se ei onneksi kuitenkaan ole ongelmaa aiheuttanut, sillä ulkonakin on pistorasia. Hälytin on todella herkkä äänille, mikä on todella hyvä! Äänet kuuluvat vaikka vauva olisi eri huoneessa kuin hälytin. Ei tarvitse turhaan murehtia onko hälytin riittävän lähellä vauvaa :)

Edut

Hyvä kantavuus ja ääniherkkyys.

Haitat

Vauvan yksikkö toimii vain verkkovirralla.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor

02/01/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

erittäin hyvä kaiutin ja kuuluvuus

hinta/laatusuhde tosi hyvä. Yksinkertainen käyttää.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor

30/07/2022

Sverige

Sverige

Pålitlig och lätt att använda

Jag är mycket nöjd med babyvakten. Det är väldigt lätt att komma igång med den, och känns intuitivt. Att föräldraenheten varnar om kopplingen bryts känns tryggt, men har i princip inte skett för mig. Jag har kunnat röra mig ute i trädgården och garaget utan att det varit något problem. När den larmat har det i regel varit precis när jag startat den, för att jag har glömt slå på babyenheten. Känsligheten upplever jag som bra - den plockar upp också små ljud så att man hinner agera redan när bebisen bara gnäller eller gnyr. Det enda jag skulle önska är att indikatorlamporna på föräldraenheten var lite mer ljusstarka. När man är utomhus är det i princip omöjligt att se om föräldraenheten är på. Bilden visar en påslagen enhet utomhus i dagsljus, där lampan "Link" faktiskt lyser grönt. Som orolig förälder som gärna dubbelkollar ibland skulle jag önska att det var mer tydligt när den är på. Men det är inget jättestort problem förstås. Allt som allt är det en väldigt stabil och användarvänlig babyvakt som gör det den ska.

Edut

Pålitlig och användarvänlig

Haitat

Lite svaga indikatorlampor om man är utomhus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.

  2. Tässä laitteessa ei ole lataustoimintoa.