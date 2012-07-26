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  • Oikea lämpötila, täydellinen mukavuus
  • Oikea lämpötila, täydellinen mukavuus
  • Oikea lämpötila, täydellinen mukavuus
  • Oikea lämpötila, täydellinen mukavuus
  • Oikea lämpötila, täydellinen mukavuus
  • Oikea lämpötila, täydellinen mukavuus

Tuotanto lopetettu

Philips AventDECT-itkuhälytin

SCD520/00

3.8
| (17) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Oikea lämpötila, täydellinen mukavuus
Philips Avent DECT -itkuhälytinvalikoima rauhoittaa mielesi. Tiedät, että lapsesi on onnellinen silloinkin, kun olet toisessa huoneessa.
Näytä kaikki edut

Taattu häiriöttömyys digitaalisella DECT-tekniikalla

Oikea lämpötila, täydellinen mukavuus

  • Lämpötilan hälytys

DECT-tekniikka takaa häiriöttömyyden

DECT-tekniikka takaa häiriöttömyyden

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen

Kristallinkirkas äänenlaatu tuo varmuutta

Kristallinkirkas äänenlaatu tuo varmuutta

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT-tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat

Laaja toimintasäde mahdollistaa liikkuvuuden

Laaja toimintasäde mahdollistaa liikkuvuuden

330 metrin käyttöalue, vyöpidike ja kaulahihna mahdollistavat vapaan liikkumisen kotona

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

17

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT Baby Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT Baby Monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT Baby Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT Baby Monitor

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT baby monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT baby monitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tämä tuote on saatavana Yhdysvalloissa ja Kanadassa vain Fahrenheit-asetuksilla.