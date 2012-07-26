2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Lämpötilan hälytys
DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen
Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT-tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat
330 metrin käyttöalue, vyöpidike ja kaulahihna mahdollistavat vapaan liikkumisen kotona
3.8
5:stä
17
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT Baby Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT Baby Monitor
Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT Baby Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT Baby Monitor
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT baby monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCD520/00 DECT baby monitor
Tämä tuote on saatavana Yhdysvalloissa ja Kanadassa vain Fahrenheit-asetuksilla.