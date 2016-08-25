2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCD580/00
Täydellisen varma yhteys
Tähtitaivasprojektori
Vastaustoiminto ja MP3-kehtolaulut
Värinähälytys
Lapsi saattaa olla levoton ennen nukahtamista, mutta tähtitaivasprojektori auttaa häntä rauhoittumaan. Projektorin voi ottaa käyttöön vanhemman tai lapsen yksiköstä. (Etäaktivointi ei käytettävissä Yhdysvalloissa eikä Kanadassa.)
Rauhoita vauva ulkoisesta laitteesta toistettavalla musiikilla ja yövalon lempeällä hohteella. Helppo MP3-toisto mahdollistaa omien kappaleiden soittamisen vauvan huoneessa. (Etäaktivointi ei ole käytettävissä Yhdysvalloissa eikä Kanadassa.)
DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.
4.0
5:stä
120
Arviot
Superfornøydmamma
25/08/2016
Norge
Kunne ikke vært mer fornøyd
Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor
merosine
23/07/2020
France
longue portée et très fiable
Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!
Edut
longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie
Haitat
pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT
Hacke
12/07/2020
Deutschland
Absolut zuverlässig
Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.
Edut
Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen
Haitat
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.