Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.