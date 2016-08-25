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  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi
  • Luotettavin yhteys lapseesi

Tuotanto lopetettu

Philips Avent Audio MonitorsDECT-itkuhälytin

SCD580/00

4
| (120) Arviot
Luotettavin yhteys lapseesi
Philips Avent SCD580/00 -itkuhälytin rauhoittaa sekä vanhempaa että lasta. Laitteessa on aina luotettava yhteys ja monia rauhoittavia ominaisuuksia. Lapset myös rakastavat laitteen tähtitaivasprojektoria.
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Mielenrauhaa ja hyvinvointia sinulle ja vauvallesi

Luotettavin yhteys lapseesi

  • Täydellisen varma yhteys

  • Tähtitaivasprojektori

  • Vastaustoiminto ja MP3-kehtolaulut

  • Värinähälytys

Rauhoita lasta tähtitaivasprojektorin avulla

Lapsi saattaa olla levoton ennen nukahtamista, mutta tähtitaivasprojektori auttaa häntä rauhoittumaan. Projektorin voi ottaa käyttöön vanhemman tai lapsen yksiköstä. (Etäaktivointi ei käytettävissä Yhdysvalloissa eikä Kanadassa.)

Yövalo ja helppo MP3-toisto

Rauhoita vauva ulkoisesta laitteesta toistettavalla musiikilla ja yövalon lempeällä hohteella. Helppo MP3-toisto mahdollistaa omien kappaleiden soittamisen vauvan huoneessa. (Etäaktivointi ei ole käytettävissä Yhdysvalloissa eikä Kanadassa.)

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

120

Arviot

25/08/2016

Norge

Norge

Kunne ikke vært mer fornøyd

Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor

23/07/2020

France

France

longue portée et très fiable

Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!

Edut

longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie

Haitat

pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT

12/07/2020

Deutschland

Deutschland

Absolut zuverlässig

Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.

Edut

Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen

Haitat

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich

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Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan.