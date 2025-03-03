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Philips Avent Natural Response Natural vauvanlahjapakkaus
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SCD657/11
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Tärkeitä tietoja -opas
Käyttöopas
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Toiminnot (1)
Voinko käyttää Natural Response -tuttia ilman AirFree-venttiiliä?
Miksi vauvani ei suostu syömään Natural Response -tutista?
Voinko antaa vauvalle paksua ruokaa Natural Response -tutilla?
Voinko käyttää Natural-tuttipulloissa Natural Response -tutteja?
Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?
AventAirFree-venttiili
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