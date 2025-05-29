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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

Philips Avent Natural ResponseVastasyntyneen lasinen lahjapakkaus

SCD879/11

4.3
| (18) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response -tutti päästää maitoa lävitseen vain silloin, kun vauva imee aktiivisesti. Vauva saa juoda omaan tahtiinsa samaan tapaan kuin rinnalla, mikä helpottaa imetyksen ja pulloruokinnan yhdistämistä. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Tutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

  • 5 pulloa

  • ultra soft -tutti

  • Pulloharja

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

18

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

29/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Love these bottles!

This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Edut

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Haitat

Keine, alles bestens

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Edut

Größe, Sauger, Material

Haitat

Keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan