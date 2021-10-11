Designen är väldigt snygg och smidig och välbyggd. Kameradelen är lätt att hänga upp på väggen med hålen på baksidan och även bra "anti-glid" yta så att den står bra på vilken yta som helst. Man kan lätt vrida kameran åt alla håll för att rikta den i bästa läge vilket gör att man kan placera den lite mer var som där man har en elkontakt. Själva mottagaren står väldigt bra och är lätt att ta med sig överallt. Själva enheten är lätt att installera man skriver bara in sitt lösenord och Wi-Fi namn så skapas en QR-kod som man ska visa upp för själva kameran så kopplas allt upp på ditt Wi-Fi. Själva användandet går som en dröm med både enhet och mobil och det är lätt att hitta rätt knappar för att använda de olika funktioner så som talkback, nattlampa och spela upp melodi på själva kameran för barnet. Man ser tydligt på bilderna och man kan även zooma in. Kameran fungerar även i nattsvart blir riktigt bra. Man ställer även lätt in känslighet på både röst och rörelseigenkänning för att få notis i mobilen när detta sker. Man kan känna sig lugn för man kan ställa in känslighet såväl på rörelse och ljud. Man ställer även lätt in känslighet på både röst och rörelseigenkänning för att få notis i mobilen när detta sker. Man ser riktigt tydligt även i ett helt mörkt rum så riktigt bra kamera med nattseende. (blev riktigt överraskad hade kunnat ladda upp jämförelse bilder men det går inte) Men på mobilen va det helt svart och man såg inget men på babymonitorn såg man klart och tydligt, så man kan zooma in och verkligen se den lille krabatens ögon om de är öppna eller ej både på dag och natt. Det enda som skiljer är att det är färger på dagen i princip. Räckvidden har aldrig varit något problem för min del i ett betonghus på 3rum och kök även innan man kopplat upp den på Wi-Fi och ser inte riktigt problemet heller då man är uppkopplad på Wi-Fi i alla fall hemma. Man kan även ta upp sin mobil och kolla även när man inte är hemma, så länge enheterna är uppkopplade på just Wi-Fi och då kan man ju gå hur långt som helst. (lite som en extra säkerhetskamera) Man hör även barnet klart och tydligt i enheten om barnet nu skulle prata eller skrika även detta går att styra hur känslig kameran ska snappa upp det och hur högt ljud man vill ha det på enheten. Bra med termometer i den så att man kan hålla koll på temperaturen i rummet både bra på sommaren och vintern, går även att sätta min/max så att den larmar om det går över eller under. Man kan även se dygnets alla timmar 24timmar tillbaka i tiden. Samtals funktion finns både från enheten och även när man inte är på samma Wi-Fi om man har appen och då kan man prata och se barnet även fast man inte är hemma och har barnvakt om man vill lugna barnet eller har extra kontrollbehov . Vaggvisor finns det 15 olika ljud och man kan sätta på en timer om man vill att det bara ska spela i tex 10 minuter max 90min. Även nattlampan lyser upp i ett behagligt ljus som går att justera i 3 nivåer utöver avstängt.