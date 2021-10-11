2 vuoden takuu
Full HD -kamera
Vanhemman yksikkö, käyttöaika 12 h
Suojattu Connect-järjestelmä
Muodosta yhteys Baby Monitor+ -sovelluksen kautta
Suojattu Connect-järjestelmämme käyttää useita salattuja linkkejä lapsen ja vanhemman yksikön sekä sovelluksen välillä, mikä takaa erittäin vakaan ja yksityisen yhteyden.
Näet vauvan kotoa ja kodin ulkopuolelta käsin Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksella. Voit valvoa vauvaa ja rauhoittaa häntä Wi-Fi- tai mobiiliyhteydellä mistä tahansa.
Vauvan yksikön Full HD -kamerassa on pimeänäkö ja digitaalinen zoom, ja se tuottaa selkeät kuvat vauvan huoneesta päivin ja öin.
4.1
5:stä
365
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
modern
11/10/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
bra produkt
jag gillade Philips babyvakt den har bra batteri tid och bra räckvid de som gör den så bra är att den reagerar även på ljud, minsta ljud man här så får man alert, det som är minus är att jag saknar svenska språk i displayen, men annars mycket bra produkt
Edut
rörelse sensor, ljud sensor, bra batteri tid,
Haitat
sakanr svenska språket i menyn
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Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Clementin10
02/10/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
En babymonitor med många bra funktioner!
Jag fick testa babymonitorn som en del av ett produkttest, men Philips har inte någon inverkan på mitt omdöme. Jag har redan rekommenderat produkten till flera av mina bekanta. Philips Avent baby monitor har flera funktioner som vi verkligen uppskattat: Nattlampan har flera olika lägen vilket gör att man slipper mer ljus än nödvändigt på natten Temperaturkontroll av rummet som även varnar om temperaturen stiger eller sjunker HD-kamera med rörelsedetektor visar om bebisen börjar röra sig innan han vaknat till helt. Mikrofonen i kamera och föräldraenhet möjliggör tvåvägskommunikation där vi föräldrar hör barnet och kan lugna honom genom att prata lite eller sjunga för honom.
Edut
Rumstermometern, nattlampan, kameran och mikrofonen
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Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Steinermann
01/10/2021
Sverige
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Väldigt användarvänligt hjälpmedel!
Den här babyvakten är faktiskt riktigt bra. Det tog ett par minuter att ställa in och koppla kameran till min smartphone via app. Kameran filmar i god kvalitet, direktsänder ljud och rumstemperatur. På natten filmar den i ”night vision” och jag tror den har IR-belysning. Själva monitorn är lättanvänd och har bra täckning/uppkoppling till kameran samt även bra batteritid. Med smartphone kan jag se kameran även när jag inte är hemma! Jag har använt Philips babyvakt när barnet ligger i sin säng på övervåningen, när barnet ligger i babysitter i vardagsrummet och jag är i köket, eller när barnet sover i barnvagnen utanför huset. Philips babyvakt har varit ett jättebra hjälpmedel och gett mig extra tid för att göra andra saker medan barnet sover utan att jag känt att jag lämnat barnet utan uppsikt eftersom jag haft god kontroll! Kan absolut rekommendera denna babyvakt.
Edut
Bra upplösning på kamera, bra batteritid på monitorn, lätt att installera, koppling till smartphone
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Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Enintään 400 metriä ulkona ja 50 metriä sisällä
Eco-tilassa täyteen ladattuna