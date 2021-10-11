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  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa
  • Saumatonta mielenrauhaa

Philips Avent ConnectedYhdistettävä itkuhälytin

SCD923/26

4.1
| (365) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Saumatonta mielenrauhaa
Yhdistettävällä Philips Avent -itkuhälyttimellä voit pitää vauvaa silmällä turvallisesti missä tahansa. Suojatun Connect-järjestelmämme ansiosta yhteys vauvaan säilyy kaikkialla kotonasi, ja Baby Monitor+ -sovelluksella voit missä tahansa tarkistaa, mitä vauvalle kuuluu.
Näytä kaikki edut

Pidä vauvaa silmällä missä tahansa

Saumatonta mielenrauhaa

  • Full HD -kamera

  • Vanhemman yksikkö, käyttöaika 12 h

  • Suojattu Connect-järjestelmä

  • Muodosta yhteys Baby Monitor+ -sovelluksen kautta

Pitää sinut saumattomassa yhteydessä vauvaan

Suojattu Connect-järjestelmämme käyttää useita salattuja linkkejä lapsen ja vanhemman yksikön sekä sovelluksen välillä, mikä takaa erittäin vakaan ja yksityisen yhteyden.

Full HD -kamera, jossa pimeänäkö ja digitaalinen zoom

Näet vauvan kotoa ja kodin ulkopuolelta käsin Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksella. Voit valvoa vauvaa ja rauhoittaa häntä Wi-Fi- tai mobiiliyhteydellä mistä tahansa.

Näe pienimmätkin liikkeet ja kuule hiljaisimmatkin äänet

Vauvan yksikön Full HD -kamerassa on pimeänäkö ja digitaalinen zoom, ja se tuottaa selkeät kuvat vauvan huoneesta päivin ja öin.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

365

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

11/10/2021

Sverige

Sverige

bra produkt

jag gillade Philips babyvakt den har bra batteri tid och bra räckvid de som gör den så bra är att den reagerar även på ljud, minsta ljud man här så får man alert, det som är minus är att jag saknar svenska språk i displayen, men annars mycket bra produkt

Edut

rörelse sensor, ljud sensor, bra batteri tid,

Haitat

sakanr svenska språket i menyn

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Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning

02/10/2021

Sverige

Sverige

En babymonitor med många bra funktioner!

Jag fick testa babymonitorn som en del av ett produkttest, men Philips har inte någon inverkan på mitt omdöme. Jag har redan rekommenderat produkten till flera av mina bekanta. Philips Avent baby monitor har flera funktioner som vi verkligen uppskattat: Nattlampan har flera olika lägen vilket gör att man slipper mer ljus än nödvändigt på natten Temperaturkontroll av rummet som även varnar om temperaturen stiger eller sjunker HD-kamera med rörelsedetektor visar om bebisen börjar röra sig innan han vaknat till helt. Mikrofonen i kamera och föräldraenhet möjliggör tvåvägskommunikation där vi föräldrar hör barnet och kan lugna honom genom att prata lite eller sjunga för honom.

Edut

Rumstermometern, nattlampan, kameran och mikrofonen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning

01/10/2021

Sverige

Sverige

Väldigt användarvänligt hjälpmedel!

Den här babyvakten är faktiskt riktigt bra. Det tog ett par minuter att ställa in och koppla kameran till min smartphone via app. Kameran filmar i god kvalitet, direktsänder ljud och rumstemperatur. På natten filmar den i ”night vision” och jag tror den har IR-belysning. Själva monitorn är lättanvänd och har bra täckning/uppkoppling till kameran samt även bra batteritid. Med smartphone kan jag se kameran även när jag inte är hemma! Jag har använt Philips babyvakt när barnet ligger i sin säng på övervåningen, när barnet ligger i babysitter i vardagsrummet och jag är i köket, eller när barnet sover i barnvagnen utanför huset. Philips babyvakt har varit ett jättebra hjälpmedel och gett mig extra tid för att göra andra saker medan barnet sover utan att jag känt att jag lämnat barnet utan uppsikt eftersom jag haft god kontroll! Kan absolut rekommendera denna babyvakt.

Edut

Bra upplösning på kamera, bra batteritid på monitorn, lätt att installera, koppling till smartphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning

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