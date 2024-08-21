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Philips Avent Connected Yhdistettävä itkuhälytin
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SCD923/26
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Kaikki (9)
Miten muodostan yhteyden Philips Avent -itkuhälyttimeen?
Miksi Philips Avent -itkuhälytin tuntuu lämpimältä?
Miten turvassa tiedot ovat yhdistettävässä Philips Avent -itkuhälyttimessä?
Mitä tarvitsee tehdä ennen kuin hävitän itkuhälyttimen?
Onko vanhemman yksikössä yötilaa?
AventVerkkolaite
Yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen vanhemman yksikkö ei lataudu
Vieraani ei näe videota Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksessa
Philips Avent Baby Monitor+ -sovellus lähettää virheellisiä ilmoituksia
Yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen yhteys katkeaa
En pysty määrittämään laitteita ja Philips Avent Baby Monitor+ -sovellusta
Yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen vanhemman yksiköstä ei kuulu ääntä
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
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