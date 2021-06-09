    Näkymättömästä on tehty näkyvä mielenrauhan lisäämiseksi

      Philips Avent Premium Connected Baby Monitor Yhdistetty

      SCD974/26

      Näkymättömästä on tehty näkyvä mielenrauhan lisäämiseksi

      Tutustu Philips Avent Premium Connected -itkuhälyttimeen. Näet välittömästi vauvasi unitilan ja hengityskuviot SenseIQ:n ansiosta. Pidä vauvaasi silmällä 5 tuuman vanhemman yksiköllä tai Baby Monitor+ -sovelluksella ja tulkitse ääniä itkuntulkintatoiminnon avulla.

      Näkymättömästä on tehty näkyvä mielenrauhan lisäämiseksi

      SenseIQ – ilman pukemista toimiva unen ja hengityksen seurantalaite

      • Unen ja hengityksen seuranta
      • Vanhemman yksikkö toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
      • Itkun tunnistaminen ja tulkinta
      • Yhdistä missä tahansa sovelluksen kautta
      • Full HD -videonäyttö
      Ilman pukemista toimiva unen ja hengityksen seurantalaite

      Näet välittömästi vauvasi unitilan ja hengityskuviot ilman mitään lisäosia. Ilman pukemista toimiva seurantateknologiamme analysoi miljoonia pikseleitä sekunnissa ja huomaa siten pienimmätkin liikkeet. Data muunnetaan unitilan ja hengityskuvioiden päivityksiksi. Saat mielenrauhaa tinkimättä vauvasi mukavuudesta.

      Erittäin tarkka näyttö, päivällä ja yöllä, Wi-Fi-yhteydellä tai ilman

      5 tuuman HD-näytöllä varustetun vanhemman yksikön avulla voit suorittaa askareitasi valvoen samalla vauvaasi. Ulko- ja sisätilojen välillä liikkumista helpottaa 400 metrin kantoalue* ja vakaa yhteys, joka toimii Wi-Fi-yhteydellä tai ilman sitä. Voit katsoa tarkkaa videota päivällä ja yöllä sekä seurata tosiaikaisia unitilan päivityksiä. Kaikki tarvittava, jotta voit olla rauhallisin mielin.

      Suojaa perheesi yksityisyyttä

      Suojatun Connect-järjestelmän ansiosta yhteys on täysin yksityinen. Se käyttää useita salattuja linkkejä lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja sovelluksen välillä, minkä ansiosta kaikki data ja kuva on suojattu.

      Auttaa tulkitsemaan vauvan itkua

      Haluatko tietää, onko vauvasi väsynyt, nälkäinen, ärsyyntynyt tai onko hänellä ilmavaivoja tai epämukava olo? Hälytin käyttää tieteellisesti todistettua algoritmia vauvan itkun havaitsemiseen ja tulkitsemiseen. Saat ilmaisen käyttöoikeuden sovelluksessa ensimmäisten 3 kuukauden ajaksi**, joten saat ylimääräistä apua tähän elämää mullistavaan vaiheeseen vastasyntyneen kanssa.

      Seuraa vauvaasi mistä tahansa rauhallisin mielin

      Olit sitten kotona tai muualla, Baby Monitor+ -sovelluksemme kautta saat hetkessä yhteyden vauvasi huoneeseen, ja voit seurata hänen vointiaan. Katso vauvaasi HD-videona, tarkista unen tila sekä hengityskuviot ja saa apua itkun tulkitsemiseen.

      Näe pienimmätkin liikkeet ja kuule hiljaisimmatkin äänet

      Lapsen yksikössä on full HD -kamera, jonka pimeänäön ansiosta kuva vauvasta on erittäin tarkka sekä yöllä että päivällä. Olitpa sitten töissä tai mietit lastasi keskellä yötä, voit aina nähdä jopa kaikista pienimmätkin kiemurtelut.

      Seuraa lasta turvallisesti seinäkiinnityksen avulla

      Lapsen yksikkö kiinnittyy turvallisesti seinään. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen: lapsen yksikkö pysyy lujasti paikallaan ilman johtoja. Tämän lisäksi saat parhaan suorituskyvyn unen ja hengityksen videoseurannan avulla.

      Ymmärrä vauvasi unirytmiä

      Premium-hälytin kirjaa automaattisesti vauvan unen, antaa tietoa ja auttaa sinua ymmärtämään paremmin vauvan unijaksoja ja hereilläoloaikoja. 30 edellisen päivän unitilastot näytetään kätevinä kaavioina, jolloin saat tietoa unitaantumista ja muista muutoksista vauvan unirytmissä.

      Rauhoita vauvaa kehtolauluilla, valkoisella kohinalla tai rauhoittavilla äänillä

      Rauhoita vauvaasi rauhallisilla äänillä, luonnollisilla tyynnyttävillä äänillä tai valkoisella kohinalla. Hälyttimessä on kaikki äänet, joita tarvitset vauvasi hellävaraiseen nukuttamiseen aina linnun laulusta tuttuihin kehtolauluihin ja jopa omiin äänityksiisi asti.

      Luo ihanteelliset olosuhteet unelle

      Lapsen yksikköön kuuluu sisäänrakennettu yövalo ja huonelämpömittari, jotka varmistavat sen, että huone näyttää ja tuntuu juuri oikealta. Yövaloa voi säätää helposti vanhemman yksiköstä tai sovelluksesta. Lisäksi saat yksilöityjä ilmoituksia, jos huoneen lämpötila on liian korkea tai liian matala.

      Puhu vauvalle ja kuuntele häntä samanaikaisesti

      Rauhoita vauvaasi puhumalla ja kuuntele häntä samanaikaisesti. Vastaustoiminnon ansiosta vauvaa on helppoa rauhoitella ilman huoneeseen menemistä.

      Seuraa ilman lataamista jopa 12 tuntia***

      Ladattavaa vanhemman yksikköä voi käyttää jopa 12 tuntia***, joten vauvan seuraamisen voi helposti sovittaa rutiineihin. Päivällä ja yöllä.

      Tekniset tiedot

      • Ominaisuudet

        Yhteystila
        Suora linkki (rinnakkaisverkko) ja Wi-Fi
        Mobiiliyhteyden kantama
        Rajoittamaton, edellyttää internetyhteyttä
        Käyttöjärjestelmät (sovellus)
        iOS 13 ja uudemmat sekä Android 6 ja uudemmat
        Lapsen yksikön kameran tarkkuus
        Full HD 1080p
        Tallenna käyttäjäkohtaisia ääniä
        Kyllä, sovelluksen kautta
        Puhelinsovellus (sovellus)
        Philips Avent Baby Monitor+
        Huonelämpömittari
        Kyllä, hälytys sisältyy
        Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön kantama
        Enintään 400 metriä ulkona ja 50 metriä sisällä
        Vanhemman yksikön näytön koko
        5 tuuman LCD-värinäyttö
        Vanhemman yksikön tarkkuus
        1280*720
        Pimeänäkö
        Kyllä, automaattinen
        Zoomaus
        Kyllä, digitaalinen zoomaus ja panorointi
        Yövalo
        Kyllä, ajastin sisältyy
        Sen kautta voit puhua
        Kyllä, vastaustoiminto (puhu ja kuuntele samanaikaisesti)
        Kehtolauluja, rauhoittavia ääniä ja valkoista kohinaa
        • Kyllä, ajastin sisältyy
        • 5 kehtolaulua
        • 5 rauhoittavaa ääntä
        • 5 valkoisen kohinan ääntä
        Hengityksen seuranta
        Kyllä, vanhemman yksikössä ja sovelluksen kautta
        Unen seuranta
        Kyllä, vanhemman yksikössä ja sovelluksen kautta
        Itkuntulkinta
        Kyllä, vanhemman yksikössä ja sovelluksen kautta
        Automaattinen unipäiväkirja
        Kyllä

      • Käyttömukavuus

        Videotila
        Kyllä
        Vain äänitila
        Kyllä
        Eco-tila
        Kyllä, virransäästötila
        Yksityinen tila
        Kyllä, yhteys vain vanhemman yksikön ja vauvan yksikön kautta
        Taustavalvonta (vain sovellus)
        Kyllä, kuulet vauvan puhelimen ollessa lukittuna tai kun käytät muita sovelluksia
        Hälytykset
        Kyllä, akku vähissä; katkennut yhteys; lämpötila; ääni; liikkeentunnistus
        Seinäkiinnitys
        Kyllä
        Kiinnitys
        Kyllä, seinään kiinnitettävä

      • Teho/siirto

        Lapsen yksikön virtalähde
        Vain verkkovirta
        Vanhemman yksikön virtalähde
        Akku ja verkkovirta
        Vanhemman yksikön käyttöaika akkuvirralla
        12 h Eco-tilassa
        Virtalähde
        • 5 V:n 1 A:n verkkolaite
        • Tulo: 100–240 V / 50–60 Hz
        Taajuuskaista
        2,4 GHz

      • Sisältö

        Lapsen yksikkö
        1 kpl
        Vanhemman yksikkö
        1 kpl
        Kiinnitys
        1 kpl

      • Ohjelmistotuki

        Ohjelmistopäivitykset
        Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.
        Itkuntulkinta
        • 3 kuukauden ilmainen kokeilujakso alkaa aktivoinnin jälkeen
        • Itkuntulkinnan tarjoaa Zoundream™. Käyttöehdot ovat voimassa

      • Philips Avent Premium Connected -itkuhälytin ei ole lääkinnällinen laite. Philips Avent Baby Monitor+ -sovellus ei ole lääketieteellinen sovellus.   
      • *Enintään 400 metriä ulkona ja 50 metriä sisällä.
      • **3 kuukauden ilmainen kokeilujakso alkaa aktivoinnin jälkeen. Itkuntulkinnan tarjoaa Zoundream™. Käyttöehdot ovat voimassa.
      • ***Eco-tilassa täyteen ladattuna.

