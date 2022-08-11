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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tutti

SCF046/27

4
| (41) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Erittäin pehmeän tuttiosan uurteet estävät sen painumisen kasaan. Kohokuviointi lisää mukavuutta ja rinnanmuotoisesta tutista vauva saa oikeanlaisen otteen. Edistää rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Luonnollinen ote

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 2 kappaletta

  • Velliruokinta

  • Yli 6 kk

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Pehmeä ja sileä silikoni mukautuu vauvan muuttuviin tarpeisiin

Puremista kestävä ja sileäpintainen tutti on suunniteltu vauvan muuttuviin tarpeisiin.

Joustavan tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan

Joustavan tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan

Tutin sisäpuolen kohokuviointi ja uurteet estävät sen painumisen kanssa, joten syöttämiseen ei tule turhia taukoja.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

41

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

11/08/2022

Sverige

Sverige

Mjuk dinapp

Dinappen är mjuk och skön, dock var lite svårt att sätta ihop med flaskan.

Edut

Mjuk och skön.

Haitat

Svårt att sätta ihop med flaskan.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp

09/08/2022

Sverige

Sverige

Anti- kollik. Bröstlik form.

Jag fick produkten som en del av ett produkttest. Philips inte har någon redaktionell inverkan på omdömmet. Bästa anti- kollik flaska jag haft för mitt barn hittills. Lätt att bära. Lätt att maskindiska. Tydligt numrerad på flaskan. Bra att man kan bytta dianapp med olika flödeshastigheter.

Edut

Anti-kolik. Mjuk dianapp som inte kläms ihopp.

Haitat

Skulle hellre ville ha det I glas. Jag saknade handtag på det. Skulle vara ett plus om man kunde ha en dianapp med sugrör.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp

09/08/2022

Sverige

Sverige

Napp 6 mån +

En bra produkt som är enkel att montera på vår nappflaska från Philip ADVENT. Kvalitén och hållbarheten bedömer jag som bra och vi gillar att det går att växa med flaskan och endast byta ut sugnappen när vår son växer och bli äldre. Har fått denna produkt som en del av ett produkttest med philip utan krav på motprestation.

Edut

Bra kvalité, enkel att montera, enkel att diska

Haitat

Inget

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan