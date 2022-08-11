2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kappaletta
Velliruokinta
Yli 6 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
Puremista kestävä ja sileäpintainen tutti on suunniteltu vauvan muuttuviin tarpeisiin.
Tutin sisäpuolen kohokuviointi ja uurteet estävät sen painumisen kanssa, joten syöttämiseen ei tule turhia taukoja.
4.0
5:stä
41
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
11/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Mjuk dinapp
Dinappen är mjuk och skön, dock var lite svårt att sätta ihop med flaskan.
Edut
Mjuk och skön.
Haitat
Svårt att sätta ihop med flaskan.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp
Shimo
09/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Anti- kollik. Bröstlik form.
Jag fick produkten som en del av ett produkttest. Philips inte har någon redaktionell inverkan på omdömmet. Bästa anti- kollik flaska jag haft för mitt barn hittills. Lätt att bära. Lätt att maskindiska. Tydligt numrerad på flaskan. Bra att man kan bytta dianapp med olika flödeshastigheter.
Edut
Anti-kolik. Mjuk dianapp som inte kläms ihopp.
Haitat
Skulle hellre ville ha det I glas. Jag saknade handtag på det. Skulle vara ett plus om man kunde ha en dianapp med sugrör.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp
Gurrag5
09/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Napp 6 mån +
En bra produkt som är enkel att montera på vår nappflaska från Philip ADVENT. Kvalitén och hållbarheten bedömer jag som bra och vi gillar att det går att växa med flaskan och endast byta ut sugnappen när vår son växer och bli äldre. Har fått denna produkt som en del av ett produkttest med philip utan krav på motprestation.
Edut
Bra kvalité, enkel att montera, enkel att diska
Haitat
Inget
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF046/27 Natural-napp
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan