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  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan
  • Helppo yhdistää rintaruokintaan

Tuotanto lopetettu

Philips AventLasinen Natural-tuttipullo

SCF053/17

3.4
| (60) Arviot
Helppo yhdistää rintaruokintaan
Natural-tuttipullon erittäin pehmeä tuttiosa mukailee oikean rinnan muotoa, joten vauva saa siitä helposti otteen. Leveän rinnanmuotoisen tuttiosan joustava spiraalirakenne ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi helpottavat rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

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Kunnostettu nopea tuttipullonlämmitin

Kunnostettu nopea tuttipullonlämmitin

SCF355/00R1

Luonnollinen ote

Helppo yhdistää rintaruokintaan

  • 1 pullo

  • 240 ml

  • Hitaan virtauksen tutti

  • Yli 1 kk

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeä tutti jäljittelee rinnan tuntua

Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustava spiraalimuoto ja mukavuutta lisäävä kohokuviointi

Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.

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Arviot

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3.4

5:stä

60

Arviot

07/08/2020

France

France

Biberon très satisfait

J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.

Edut

Tétine spéciale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF053/17 Biberon en verre Natural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF053/17 Biberon en verre Natural

19/06/2020

Nederland

Nederland

Fijne fles

Hele fijne fles makkelijk schoon te maken Aanrader Bezorging was gelijk volgende dag binnen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF053/17 Glazen Natural-babyfles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF053/17 Glazen Natural-babyfles

13/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen

Edut

Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

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  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

  2. Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.