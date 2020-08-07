2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF053/17
1 pullo
240 ml
Hitaan virtauksen tutti
Yli 1 kk
Erittäin pehmeän tutin kohokuviointi jäljittelee rinnan tuntua.
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
Joustavan spiraalimuodon ja mukavuutta lisäävän kohokuvioinnin ansiosta tutti ei painu kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja ilman keskeytyksiä.
3.4
5:stä
60
Arviot
Tiffany974
07/08/2020
France
Osa myynninedistämistä
Biberon très satisfait
J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.
Edut
Tétine spéciale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF053/17 Biberon en verre Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF053/17 Biberon en verre Natural
Feci
19/06/2020
Nederland
Fijne fles
Hele fijne fles makkelijk schoon te maken Aanrader Bezorging was gelijk volgende dag binnen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF053/17 Glazen Natural-babyfles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF053/17 Glazen Natural-babyfles
Blondii90
13/06/2020
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Sehr zufrieden
Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen
Edut
Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.