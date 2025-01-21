Detta var den första nappen jag gav till mitt barn och hon tog den utan problem. Den största fördelen jag upplever är hur lätt det är att sterilisera. Napparna kommer i ett fodral som man sedan kan använda för att sterilisera i micron. Enkelt, snabbt och smidigt! Uppskattar också att instruktioner för hur man steriliserar står på förpackningen så man slipper hålla koll på den medföljande lilla pappersinstruktionen. Det är perfekt för en trött och virrig förstagångsförälder! Både bäbis och mamma är väldigt nöjda med napparna. Vill slutligen tillägga att det är skönt att napparna lyser i mörkret så de är lätta att hitta om nätterna.