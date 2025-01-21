Pieneen suuhun sopiva

Vastasyntyneelle tarkoitettu tuttimme on suunniteltu pieniin suihin ja pienille kasvoille sopivaksi. Kevyen, renkaattoman mallin ansiosta se sopii täydellisesti ensimmäiseksi tutiksi kuuden kuukauden ikään asti. Tutin muoto ja koko auttavat vauvaa siirtymään Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutteihin, joten hänen luontaiset imemistarpeensa täyttyvät aina.