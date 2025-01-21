2 vuoden takuu
Suunniteltu vastasyntyneille
Ei sisällä BPA:ta
2 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*
0–2 kk
Vastasyntyneelle tarkoitettu tuttimme on suunniteltu pieniin suihin ja pienille kasvoille sopivaksi. Kevyen, renkaattoman mallin ansiosta se sopii täydellisesti ensimmäiseksi tutiksi kuuden kuukauden ikään asti. Tutin muoto ja koko auttavat vauvaa siirtymään Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tutteihin, joten hänen luontaiset imemistarpeensa täyttyvät aina.
Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.
Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.
4.7
5:stä
434
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Emeny
21/01/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Mjuka nappar med suverän passform!
Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.
Edut
Passform och design
Haitat
Inga!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Date of Use 2023-12-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Date of Use 2023-12-21
Gorgones
10/01/2025
Sverige
Bra napp
Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/02 ultra start
Date of Use 2023-12-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/02 ultra start
Date of Use 2023-12-10
Napptestaren.
09/01/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Nappar för mörkerseende.
Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.
Edut
Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.
Haitat
Inget vad jag vet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Date of Use 2024-12-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Date of Use 2024-12-09
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).
2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).
Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.