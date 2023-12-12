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  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa

Philips Avent PacifierErittäin pehmeä

SCF091/43

4.7

| (733) Arviot | 99% suosittelee tätä tuotetta

Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa

Laadukasta hoivaa herkälle iholle joustavalla levyosalla. 9 vanhempaa 10:stä suosittelee: vauvani iho ei ole enää ärtynyt sen jälkeen, kun aloimme käyttää ultra soft -tuttia.** Rauhoittava tutti on aina jokaisen vauvaa hoitavan ulottuvilla. Nyt 80-prosenttisesti kasvipohjainen.*

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Suunniteltu vähentämään ihoärsytystä**

Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa

  • Herkälle iholle

  • Ei sisällä BPA:ta

  • 2 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*

  • 6-18 kk

Pehmeä ja joustava levyosa vähentää ärsytystä**

Pehmeä ja joustava levyosa vähentää ärsytystä**

Vauvan iho tarvitsee erityishuomiota. Pehmeä levyosa mukailee vauvan kasvojen muotoja, mikä vähentää ihoärsytystä ja jälkiä**. Pyöristetyt levyosat minimoivat poskiin kohdistuvan paineen, mikä tekee tuteista entistäkin hellemmät.

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.

Vauvojen suosima – tutin hyväksyntäprosentti 98 %

Vauvojen suosima – tutin hyväksyntäprosentti 98 %

Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

733

Arviot

99%

suosittelee tätä tuotetta

12/12/2023

Sverige

Sverige

En fantastisk napp!

En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.

Edut

Kvalitet rakt igenom.

Haitat

Svåröppnat embalage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-12

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-12

05/12/2023

Sverige

Sverige

ultra soft napp

vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna

Edut

bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera

Haitat

-

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-05

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-05

04/12/2023

Sverige

Sverige

Satt väldigt bra

Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).

  2. 87 % asiakkaista vahvisti, että heidän vauvansa iho ei ärtynyt Philips Avent ultra soft -tutin käytön aloittamisen jälkeen (2023, n=201).

  3. 2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi pintakuvioidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).

  4. Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).

  5. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.