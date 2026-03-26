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  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
  • Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa

Philips Avent Pacifierultra soft Nighttime

SCF094/02

4.8

| (306) Arviot | 99% suosittelee tätä tuotetta

Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa

Laadukasta hoivaa herkälle iholle joustavalla levyosalla. 9 vanhempaa 10:stä suosittelee: vauvani iho ei ole enää ärtynyt sen jälkeen, kun aloimme käyttää ultra soft -tuttia.** Rauhoittava tutti on aina jokaisen vauvaa hoitavan ulottuvilla. Nyt 80-prosenttisesti kasvipohjainen.*

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Helppo löytää pimeässä

Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa

  • Pimeässä hohtava nuppi

  • Ei sisällä BPA:ta

  • 2 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*

  • 0-6 kk

Pehmeä ja joustava levyosa vähentää ärsytystä**

Pehmeä ja joustava levyosa vähentää ärsytystä**

Vauvan iho tarvitsee erityishuomiota. Pehmeä levyosa mukailee vauvan kasvojen muotoja, mikä vähentää ihoärsytystä ja jälkiä**. Pyöristetyt levyosat minimoivat poskiin kohdistuvan paineen, mikä tekee tuteista entistäkin hellemmät.

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.

Vauvojen suosima – tutin hyväksyntäprosentti 98 %

Vauvojen suosima – tutin hyväksyntäprosentti 98 %

Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

306

Arviot

99%

suosittelee tätä tuotetta

1

26/03/2026

Sverige

Sverige

bra funktion

Nappen är bekväm för barnet. Det jag gillade mest var att vi, precis som alla mammor, har tappat bort nappar överallt, så om du är ute på natten och ditt barn tappar bort sin napp i sängen och börjar gråta, hittar du den snabbt tack vare designen. Den är av mycket god kvalitet, och du kan till och med desinficera den i fodralet.

Edut

dess funktion att vara fosforescerande på natten och det lättdesinficerade fodralet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-11-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-11-25

25/03/2026

Sverige

Sverige

Tyvärr ej kunnat utvärdera, bebis slutade med napp

Jag anmälde mig till testet då min bebis använde napp men hon hann sluta med det innan produkten kom flera månader senare, tyvärr. Men napparna var väldigt fina och praktiskt att de lyser i mörkret.

Edut

Lätt att hitta i mörkret.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-25

16/03/2026

Sverige

Sverige

Väldigt bra lysande napp

Nappen lyser väldigt bra i mörkret jämfört med andra nappar på marknaden. Den känns också mjukare än många andra vi har testat. Därför ger jag den 5/5 den uppfyller sin funktion väldigt bra. Jag kan absolut rekommendera den till småbarnsföräldrar som letar efter en första napp att testa.

Edut

Lyser väldigt bra

Haitat

Pris

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).

  2. 87 % asiakkaista vahvisti, että heidän vauvansa iho ei ärtynyt Philips Avent ultra soft -tutin käytön aloittamisen jälkeen (2023, n=201).

  3. 2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).

  4. Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).

  5. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.