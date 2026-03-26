2 vuoden takuu
Äärimmäinen pehmeys suojaa herkkää ihoa
Laadukasta hoivaa herkälle iholle joustavalla levyosalla. 9 vanhempaa 10:stä suosittelee: vauvani iho ei ole enää ärtynyt sen jälkeen, kun aloimme käyttää ultra soft -tuttia.** Pimeässä hohtava malli on helppo löytää. Nyt 80-prosenttisesti kasvipohjainen*
Herkälle iholle
Ei sisällä BPA:ta
4 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*
0-6 kk
Vauvan iho tarvitsee erityishuomiota. Pehmeä levyosa mukailee vauvan kasvojen muotoja, mikä vähentää ihoärsytystä ja jälkiä**. Pyöristetyt levyosat minimoivat poskiin kohdistuvan paineen, mikä tekee tuteista entistäkin hellemmät.
Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.
Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.
4.8
5:stä
306
Arviot
99%
suosittelee tätä tuotetta
Xochitl13
26/03/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
bra funktion
Nappen är bekväm för barnet. Det jag gillade mest var att vi, precis som alla mammor, har tappat bort nappar överallt, så om du är ute på natten och ditt barn tappar bort sin napp i sängen och börjar gråta, hittar du den snabbt tack vare designen. Den är av mycket god kvalitet, och du kan till och med desinficera den i fodralet.
Edut
dess funktion att vara fosforescerande på natten och det lättdesinficerade fodralet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-11-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-11-25
Idno
25/03/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Tyvärr ej kunnat utvärdera, bebis slutade med napp
Jag anmälde mig till testet då min bebis använde napp men hon hann sluta med det innan produkten kom flera månader senare, tyvärr. Men napparna var väldigt fina och praktiskt att de lyser i mörkret.
Edut
Lätt att hitta i mörkret.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-25
Aion
16/03/2026
Sverige
Osa myynninedistämistä
Väldigt bra lysande napp
Nappen lyser väldigt bra i mörkret jämfört med andra nappar på marknaden. Den känns också mjukare än många andra vi har testat. Därför ger jag den 5/5 den uppfyller sin funktion väldigt bra. Jag kan absolut rekommendera den till småbarnsföräldrar som letar efter en första napp att testa.
Edut
Lyser väldigt bra
Haitat
Pris
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).
Perustuu Yhdysvalloissa tehtyyn kuluttajatutkimukseen (2023, n=201).
2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).
Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.