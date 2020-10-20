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Philips Avent Classic-tutti
Tuotanto lopetettu
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SCF124/01
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Philips Avent -tuteista luopuminen
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen
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