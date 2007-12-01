2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF124/01
Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
Philips Avent Classic -tutti rauhoittaa vauvan kellon ympäri. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä. Saatavilla useissa eri väreissä.
Mukava tutti
0-6 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*
Arviot
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa
Vuoden 2014 valmistaja
Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä