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  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin
  • Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic-tutti

SCF124/01

Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

Philips Avent Classic -tutti rauhoittaa vauvan kellon ympäri. Anatominen ja taipuisa tutti tukee vauvan luonnollista hampaiden kehitystä. Saatavilla useissa eri väreissä.

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Tyylikäs muotoilu, kristallinkirkas ulkonäkö

Suunniteltu vauvan jokapäiväisiin tarpeisiin

  • Mukava tutti

  • 0-6 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Yhdeksän vauvaa kymmenestä pitää Philips-tutista*

Vauvat tietävät, mistä pitävät! Kysyimme äideiltä, miten heidän pikkuisensa ovat ottaneet vastaan Philips Avent -tuttimme. Yhdeksän kymmenestä äidistä kertoi vauvansa hyväksyvän Philipsin tutin.

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa

Voit luottaa siihen, että vauvasi mukavuus on hyvissä käsissä. Tutti on valmistettu palkitussa toimipaikassamme Isossa-Britanniassa.*

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Maailman suosituin tuttimerkki

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  3. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa

  4. Vuoden 2014 valmistaja

  5. Isossa-Britanniassa vuonna 2012 tehty verkkokysely, johon osallistui 100 äitiä