TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Puhdista ja huolla vauvan syöttötuotteet helposti
  • Puhdista ja huolla vauvan syöttötuotteet helposti
  • Puhdista ja huolla vauvan syöttötuotteet helposti
  • Puhdista ja huolla vauvan syöttötuotteet helposti

Philips AventPullo- ja tuttiharja

SCF145/06

4.4
| (48) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Puhdista ja huolla vauvan syöttötuotteet helposti
Philips Avent -pulloharjassa on erityismuotoiltu kaareva harjaspää ja varsi, jotta kaikenlaiset pullot, tutit ja syöttövälineet on helppo puhdistaa. Kestävät, tuuheat harjakset puhdistavat turvallisesti raapimatta.
Näytä kaikki edut
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Avent-puhdistusharja

Puhdista ja huolla vauvan syöttötuotteet helposti

  • Tuttipullon lisätarvikkeet

Pulloharjan kaareva harja helpottaa puhdistamista

Pulloharjan kaareva harja helpottaa puhdistamista

Muotoiltu kädensija ja kaareva harja auttavat puhdistamaan leveäkaulaiset pullot, tutit ja syöttövälineet tehokkaasti.

Ainutlaatuisesti muotoiltu varsi ja kärki

Kaarevan harjaspään ja muotoillun varren ansiosta ulotut leveäkaulaisen tuttipullon kaikkiin osiin. Kaarevalla kärjellä voit puhdistaa tutin sisäosan.

Kestävät, tuuheat harjakset perusteelliseen puhdistukseen

Kestävät, tuuheat harjakset puhdistavat kaikki pullot, tutit ja muut syöttövälineet perusteellisesti

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

48

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

03/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Won't use any other

In the years of being a nursery nurse and a mother i have tried several bottle brushes but this is by far the best.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF145/06 Bottle and teat brush

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF145/06 Bottle and teat brush

08/06/2026

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo per la pulizia dei biberon e delle tettarelle

Edut

Mi trovo veramente benissimo con i vostri prodotti

Haitat

Nessun contro forse le fantasia dei biberon da 330 gr dovrebbero variare un po’

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella

Date of Use 2026-01-17

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella

Date of Use 2026-01-17

19/01/2026

Deutschland

Deutschland

Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück

Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)

Edut

Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht

Haitat

Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 