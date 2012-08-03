2 vuoden takuu
Tuttipullon lisätarvikkeet
Muotoiltu kädensija ja kaareva harja auttavat puhdistamaan leveäkaulaiset pullot, tutit ja syöttövälineet tehokkaasti.
Kaarevan harjaspään ja muotoillun varren ansiosta ulotut leveäkaulaisen tuttipullon kaikkiin osiin. Kaarevalla kärjellä voit puhdistaa tutin sisäosan.
Kestävät, tuuheat harjakset puhdistavat kaikki pullot, tutit ja muut syöttövälineet perusteellisesti
4.4
5:stä
48
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
NurseryNurseandmum22
03/08/2012
United Kingdom
Won't use any other
In the years of being a nursery nurse and a mother i have tried several bottle brushes but this is by far the best.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF145/06 Bottle and teat brush
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF145/06 Bottle and teat brush
Didi1526
08/06/2026
Italia
Ottimo
Ottimo per la pulizia dei biberon e delle tettarelle
Edut
Mi trovo veramente benissimo con i vostri prodotti
Haitat
Nessun contro forse le fantasia dei biberon da 330 gr dovrebbero variare un po’
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella
Date of Use 2026-01-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella
Date of Use 2026-01-17
BlueCapri
19/01/2026
Deutschland
Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück
Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)
Edut
Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht
Haitat
Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.