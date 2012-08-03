Man hat ja schon viele Bürsten, Lappen und andere Sachen ausprobiert, um die Flaschen der kleinen sauber zu bekommen - allerdings oft mit dem Problem, dass man nicht alle Stellen erreicht oder dabei große Mühen hat... Mit dieser Bürste ist das aber alles kein Thema mehr. Sie liegt super in der Hand, erreicht alle Ecken ohne Probleme und ist leicht zu reinigen. Definitiv ist sie eine Empfehlung Wert!