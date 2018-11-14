2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF155
Pestävä
Imukykyinen tyyny imee kosteuden iholta ja vangitsee sen tiiviin kuoren taakse.
Liukumisen estävät tarranauhat pitävät suojat paikoillaan.
Kehitetty yhdessä imetysohjaajana toimivan kätilön kanssa. Hän on tukenut äitejä rintaruokinta-asioissa 20 vuoden ajan.
2.3
5:stä
30
Arviot
Jaana123
14/11/2018
Suomi
Tämä tuote toimii kuten pitää
Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF155 Liivinsuojat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF155 Liivinsuojat
Rico
19/09/2019
Portugal
A melhor opção
Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!
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Arvioitu tuote: SCF155 Discos de amamentação
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF155 Discos de amamentação
Zweifachmami
13/06/2017
Suisse
Viel besser als einweg Stilleinlagen
Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF155 Stilleinlagen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF155 Stilleinlagen
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.