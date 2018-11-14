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Tuotanto lopetettu

Philips AventLiivinsuojat

SCF155

2.3
| (30) Arviot
Mukavuutta ja varmuutta
Pestävissä Philips Avent SCF155/06 -liivinsuojissa on pehmeä puuvillavuori, jonka imukykyinen pintakerros ja vuotamaton sisäkerros poistavat iholta kosteutta.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

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Erittäin pehmeät ja imukykyiset liivinsuojat

Mukavuutta ja varmuutta

  • Pestävä

Erityisen pehmeä ja imukykyinen

Imukykyinen tyyny imee kosteuden iholta ja vangitsee sen tiiviin kuoren taakse.

Liukumisen estävät tarranauhat

Liukumisen estävät tarranauhat pitävät suojat paikoillaan.

Kehitetty rintaruokinnan asiantuntijoiden kanssa

Kehitetty yhdessä imetysohjaajana toimivan kätilön kanssa. Hän on tukenut äitejä rintaruokinta-asioissa 20 vuoden ajan.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.3

5:stä

30

Arviot

14/11/2018

Suomi

Suomi

Tämä tuote toimii kuten pitää

Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF155 Liivinsuojat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF155 Liivinsuojat

19/09/2019

Portugal

Portugal

A melhor opção

Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF155 Discos de amamentação

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF155 Discos de amamentação

13/06/2017

Suisse

Suisse

Viel besser als einweg Stilleinlagen

Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF155 Stilleinlagen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF155 Stilleinlagen

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 