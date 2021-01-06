Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Rintapumput ja rintojen hoito
Kaikki sarjat
Philips Avent Liivinsuojat
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF155
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Eco passport - English (US)
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme