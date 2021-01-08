Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Tutit
Kaikki sarjat
Philips Avent Edistykselliset anatomiset tutit
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF184/14
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas
Kaikki (5)
Philips Avent -tuteista luopuminen
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Philips Avent -tutin puhdistaminen
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme