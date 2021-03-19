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  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
  • Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä

Tuotanto lopetettu

Philips AventSoothie Shapes -tutti

SCF194/03

4.1
| (21) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä
Philips Avent Soothie Shapes -tutti vahvistaa sidettäsi lapsesi kanssa, koska yksiosaisen muotoilunsa ansiosta se tuntuu samalta kuin sormesi. Sairaalatasoisesta silikonista valmistettu Soothie Shapes on helposti puhdistettava.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Joustava sairaalatasoinen silikoni

Tukee luontaista imemistarvetta ja läheisyyttä

  • Yksiosainen silikonitutti

  • 3-18 m

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Käytössä sairaaloissa Yhdysvalloissa

Käytössä sairaaloissa Yhdysvalloissa

Terveydenhoidon ammattilaiset käyttävät niitä vastasyntyneiden rauhoittamiseen. Soothie-tutteja jaetaan sairaaloille Yhdysvalloissa.*

Ainutlaatuinen muotoilu tukee läheisyyttä

Ainutlaatuinen muotoilu tukee läheisyyttä

Soothie Shapes -tutti eroaa hieman Philipsin muista tuteista. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta voit rauhoittaa vauvaa asettamalla sormesi tuttiin.

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

21

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

19/03/2021

Österreich

Österreich

Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt

Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt

Edut

Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht

Haitat

Finde ich keinen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Soothie

Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Tämä tutti on valmistettu samasta materiaalista kuin Yhdysvalloissa käytettävä malli. Siinä on saman muotoinen tuttiosa, mutta erilainen suojus.

  2. Maailman suosituin tuttimerkki

  3. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  4. Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa