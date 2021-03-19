2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Yksiosainen silikonitutti
3-18 m
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Terveydenhoidon ammattilaiset käyttävät niitä vastasyntyneiden rauhoittamiseen. Soothie-tutteja jaetaan sairaaloille Yhdysvalloissa.*
Soothie Shapes -tutti eroaa hieman Philipsin muista tuteista. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta voit rauhoittaa vauvaa asettamalla sormesi tuttiin.
Taipuisan silikonitutin symmetrinen muoto suojaa kasvavan lapsen kitalakea, hampaita ja ikeniä.
4.1
5:stä
21
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Selena020
19/03/2021
Österreich
Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt
Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt
Edut
Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht
Haitat
Finde ich keinen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller
25/10/2020
Deutschland
Einfach nur Top
Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller
tedy90
28/06/2020
Deutschland
Soothie
Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF194/04 Soothie Schnuller
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Tämä tutti on valmistettu samasta materiaalista kuin Yhdysvalloissa käytettävä malli. Siinä on saman muotoinen tuttiosa, mutta erilainen suojus.
Maailman suosituin tuttimerkki
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Valikoimamme tukee äitejä ja vauvoja kaikissa kehitysvaiheissa