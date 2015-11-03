2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Yli 3 kk
Etu-, keski- ja takahampaille
Kevyen rakenteen ansiosta vauvan on helppo tarttua puruleluun
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
getget
24/09/2015
France
Vahvistettu ostaja
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF199/00 Anneau de dentition éléphant