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  • Rauhoittaa vauvan ikeniä hampaiden puhjetessa
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Tuotanto lopetettu

Philips AventElefanttipurulelu

SCF199/00

4.5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Rauhoittaa vauvan ikeniä hampaiden puhjetessa
Philips Avent -purulelu on kehitetty lievittämään hampaiden puhkeamisen aiheuttamaa kipua. Purulelun voi jäähdyttää jääkaapissa, jolloin se rauhoittaa vauvan aristavia ikeniä entistä tehokkaammin.
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Ulottuu etu-, keski- ja takahampaisiin

Rauhoittaa vauvan ikeniä hampaiden puhjetessa

  • Yli 3 kk

  • Etu-, keski- ja takahampaille

Rauhoittaa ja hieroo arkoja ikeniä

Kevyen rakenteen ansiosta vauvan on helppo tarttua puruleluun

Kevyen rakenteen ansiosta vauvan on helppo tarttua puruleluun

Jääkaapissa jäähdyttäminen lisää rauhoittavaa vaikutusta

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

24/09/2015

France

France

Vahvistettu ostaja

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

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Arvioitu tuote: SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

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