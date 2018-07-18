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  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita

Tuotanto lopetettu

Philips AventPehmeät nokat

SCF252

2.3
| (7) Arviot
Helppo juoda ilman roiskeita
Pehmeät Philips Avent -nokat on tarkoitettu herkille ikenille. Nokat ovat ihanteellinen valinta rinta- tai pulloruokinnasta mukiin siirryttäessä. Niissä on patenttia odottava vuotamaton venttiili, jonka avulla läikkymistä estävän nokkamukin vaihto on helppoa.
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Helppo juoda ilman roiskeita

  • Helppo juoda ilman roiskeita

  • Yli 6 kk

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

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Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan helposti kallistamatta päätään liikaa.

Muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

Muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

Philips Avent -muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.3

5:stä

7

Arviot

5
3
2

18/07/2018

Deutschland

Deutschland

Reinigung durch Auskochen

Da unser Baby grundsätzlich keine Flasche mit Sauger toleriert hat sind wir mit 5 Monaten direkt auf dieses Modell umgestiegen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er damit umgehen konnte und gesaugt anstatt zu kauen, aber seit dem bin ich sehr dankbar, dass ich unterwegs auch mal die Flasche geben kann. Die Reinigung ist wirklich nicht besonders komfortabel, aber durch schlichtes Auskochen werden Essensreste aus dem Sauger entfernt. Liebe Grüße

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Arvioitu tuote: SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

22/08/2017

Nederland

Nederland

Stevig en goed drinkbaar

Een fijne (lekvrije) drinkbeker en gelukkig zijn de drinktuiten te vervangen. Dit omdat ze nogal snel verkleuren als je eruit laat drinken tijdens het eten. Sommige voedingsmiddelen hebben invloed. Is grotendeels te voorkomen als je eerst het mondje afdoet. Verder is de drinktuit heel stevig, daar kan je in principe lang mee doen. Daarentegen ook weer niet te lang vanwege de hygiëne. Ik vind het heel fijn dat de drinkbeker/drinktuit in de magnetronsterilisator kan. Ik heb tot nu toe geen slechte drinktuiten gehad die alleen maar lucht doorlaten en ik heb er inmiddels 4 gehad. Wat ik heb geconstateerd is dat de beker heel goed gekanteld moet zijn om er überhaupt drinken goed uit te krijgen, vooral als die al wat leeg raakt. Misschien ergens ook wel logisch. Het is ook niet duidelijk of het nog iets uitmaakt hoe het drinkventiel zit. Soms hoor ik wel wat lucht als mijn dochtertje drinkt. Alsof die dan misschien net niet goed zit? De beker is zeer stevig. Is al veel op de grond gevallen. Niet beschadigd. De drinktuit heeft ook al een scherp net doorgekomen tandje onbeschadigd doorstaan, want ze gebruikt 'm soms als bijtring tussen de slokken door. ;)

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Arvioitu tuote: SCF252 Zachte drinktuiten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF252 Zachte drinktuiten

24/09/2016

France

France

Zéro fuite, mais attention au nettoyage du bec

Très bon produit, aucune fuite malgré toutes les tentatives d'un bébé inventif. Attention toutefois au nettoyage et au séchage du bec qui a tendance à noircir. Dommage que le prix de la tétine de rechange (avec les frais de port) soit plus élevé qu'une tasse neuve!!!

Arvioitu tuote: SCF252 Becs souples

Arvioitu tuote: SCF252 Becs souples

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