Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.