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  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin
  • Helpompi siirtyminen juomamukiin

Philips Avent Natural ResponseHarjoittelumukit

SCF263/61

4.9
| (27) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Helpompi siirtyminen juomamukiin
Natural-harjoittelumukin avulla vauvan on helppo siirtyä oikeaan juomamukiin. Miellyttävien kädensijojen ansiosta vauva voi pidellä pulloa itse ja juoda tutun mallisesta tuttipullosta.
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Helpompi siirtyminen juomamukiin

  • 1 muki

  • 150 ml

  • Yli 6 kk

Pehmeät harjoituskahvat pienille käsille

Pehmeät harjoituskahvat pienille käsille

Harjoituskahvat auttavat lasta pitämään mukia kädessään ja juomaan itse. Kumipäällysteiset kahvat sopivat pieniin käsiin ja estävät luistamista.

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.9

5:stä

27

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

01/10/2025

Portugal

Portugal

O produto é funcional e muito prático

Produto muito bonito, prático e funcional. Fácil manter a limpeza

Edut

Prático, bonito e como o bico é igual aos dos biberões o meu filho adaptou se muito bem

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Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml

27/06/2024

Deutschland

Deutschland

fantastisches Produkt

Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

26/06/2024

Deutschland

Deutschland

Baby-Trinkflasche

Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.

Edut

Läuft nicht aus

Haitat

Zu klein

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan