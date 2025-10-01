2 vuoden takuu
1 muki
150 ml
Yli 6 kk
Harjoituskahvat auttavat lasta pitämään mukia kädessään ja juomaan itse. Kumipäällysteiset kahvat sopivat pieniin käsiin ja estävät luistamista.
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
4.9
5:stä
27
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
talvez
01/10/2025
Portugal
O produto é funcional e muito prático
Produto muito bonito, prático e funcional. Fácil manter a limpeza
Edut
Prático, bonito e como o bico é igual aos dos biberões o meu filho adaptou se muito bem
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Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml
anna98
27/06/2024
Deutschland
Osa myynninedistämistä
fantastisches Produkt
Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Sarah Blabla
26/06/2024
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Baby-Trinkflasche
Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.
Edut
Läuft nicht aus
Haitat
Zu klein
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan