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Philips Avent Natural Response Harjoittelumukit
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SCF263/61
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Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?
Mistä tiedän, milloin Natural Response -tutti kannattaa vaihtaa?
Mikä Natural Response -tutti sopii vauvalleni parhaiten?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
AventJuomamukin kaatonokka
AventTuttipullon korkki
AventTuttipullon tiivistelevy
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