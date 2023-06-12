Steriloi, kuivaa ja säilytä

Valmistaudu vauvasi seuraavaan ruokintaan 40 minuutissa. Premium-mallin sterilointi- ja kuivauslaite kuivaa pullot suodatetulla ilmalla ennen sammumistaan. Sterilointilaite on nopea ja hygieeninen, ja se hävittää 99,9 % mikrobeista* taaten turvalliset ruokailuhetket.