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Säästä 10%
Pullon sterilointi- ja kuivauslaite
Premium
Sterilointi Philips Avent -sterilointilaitteella on hellävaraista, tehokasta ja kemikaalitonta. Sterilointilaite käyttää puhdasta höyryä – eikä mitään muuta – ja tappaa 99,9 % haitallisista bakteereista*.
Pullojen valmisteleminen vauvasi seuraavaa ruokintaa varten kestää vain 40 minuuttia. Tehokkaan höyrysteriloinnin jälkeen laite kuivaa pullot ja lisävarusteet suodatetulla ilmalla, minkä ansiosta ne ovat heti käyttövalmiita.
Uusi valumisastia suojaa lämpölevyä maitopisaroilta, jolloin epämiellyttävää hajua ei pääse syntymään.
4.6
5:stä
163
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Tonje
12/06/2023
Norge
Vahvistettu ostaja
Redder hverdagen
Veldig godt produkt. Fungerer akkurat som det skal.
Edut
Steriliserer veldig godt og effektivt.
Haitat
Kalk kommer fort, men lett å få vekk med hvit eddik.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF293/00 Sterilisator
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF293/00 Sterilisator
NJJD
29/09/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Perfect steriliser!
Love its design, simplicity and ease of use. Dries bottles perfectly
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF293/01 Baby bottle steriliser
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF293/01 Baby bottle steriliser
First time mam
20/07/2022
United Kingdom
Excellent Product
This is perfect for first time mums like myself. It’s great with the 3 different options. I always use the sterilise and dry option. It is worth the money for definate! I wouldn’t look at any others as I was very pleased with this.
Edut
The auto function.
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF293/01 Baby bottle steriliser
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF293/01 Baby bottle steriliser
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulokset on toimittanut riippumaton testilaboratorio.
Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus