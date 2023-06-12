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  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä
  • Steriloi, kuivaa ja säilytä

-10% alennus koodi: WBFW26

Philips AventSterilointilaite

SCF293/00

4.6
| (163) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Steriloi, kuivaa ja säilytä
Valmistaudu vauvasi seuraavaan ruokintaan 40 minuutissa. Premium-mallin sterilointi- ja kuivauslaite kuivaa pullot suodatetulla ilmalla ennen sammumistaan. Sterilointilaite on nopea ja hygieeninen, ja se hävittää 99,9 % mikrobeista* taaten turvalliset ruokailuhetket.
Näytä kaikki edut

Säästä 10%

WBFW26
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Tehokas höyrysterilointi, kuivaus suodatetulla ilmalla

Steriloi, kuivaa ja säilytä

  • Pullon sterilointi- ja kuivauslaite

  • Premium

Ei enää harmia bakteereista

Ei enää harmia bakteereista

Sterilointi Philips Avent -sterilointilaitteella on hellävaraista, tehokasta ja kemikaalitonta. Sterilointilaite käyttää puhdasta höyryä – eikä mitään muuta – ja tappaa 99,9 % haitallisista bakteereista*.

Täydellinen sterilointi ja kuivaus kestää vain 40 minuuttia

Täydellinen sterilointi ja kuivaus kestää vain 40 minuuttia

Pullojen valmisteleminen vauvasi seuraavaa ruokintaa varten kestää vain 40 minuuttia. Tehokkaan höyrysteriloinnin jälkeen laite kuivaa pullot ja lisävarusteet suodatetulla ilmalla, minkä ansiosta ne ovat heti käyttövalmiita.

Vähentää epämiellyttävien hajujen syntymistä

Vähentää epämiellyttävien hajujen syntymistä

Uusi valumisastia suojaa lämpölevyä maitopisaroilta, jolloin epämiellyttävää hajua ei pääse syntymään.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

163

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

12/06/2023

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Redder hverdagen

Veldig godt produkt. Fungerer akkurat som det skal.

Edut

Steriliserer veldig godt og effektivt.

Haitat

Kalk kommer fort, men lett å få vekk med hvit eddik.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF293/00 Sterilisator

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF293/00 Sterilisator

29/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Perfect steriliser!

Love its design, simplicity and ease of use. Dries bottles perfectly

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF293/01 Baby bottle steriliser

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF293/01 Baby bottle steriliser

20/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product

This is perfect for first time mums like myself. It’s great with the 3 different options. I always use the sterilise and dry option. It is worth the money for definate! I wouldn’t look at any others as I was very pleased with this.

Edut

The auto function.

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF293/01 Baby bottle steriliser

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF293/01 Baby bottle steriliser

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulokset on toimittanut riippumaton testilaboratorio.

  2. Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus